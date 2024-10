VIDEO: Novinár vycvičil dezinformátora Petra Kotlára. Nepripravený politik nevedel reagovať na jeho argumenty

Peter Kotlár nedodal novinárom žiadne dôkazy o jeho tvrdeniach. Tvrdil však, že nimi disponuje.

Internet sa baví na splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi, ktorý nevedel priamo odpovedať na otázky od redaktora TV JOJ Radovana Antoži.

Novinár chcel, aby Kotlár predložil dôkazy k jeho tvrdeniam o škodlivosti mRNA vakcín. Kotlár totiž žiada, aby sa týmito vakcínami neočkovalo, kým ich neskontrolujú slovenské orgány.

Jedna zo štúdií, o ktorú sa Kotlár v správe opiera, je od vedca, ktorý sa priznal, že ju zmanipuloval, a tak dostal 5-ročnú podmienku. Splnomocnenec však na predložené vyjadrenie novinára nedokázal reagovať.

Prečo je to dôležité: Vedci a výskum dokázali, že očkovanie mRNA vakcínami je kľúčový nástroj v boji proti covidu. Šírenie nepravdivých informácií vládnym predstaviteľom môže znížiť dôveru verejnosti v očkovanie.

Citát: „Opierate sa o názory expertov ako je pán Fleming. Našiel som si vo Federálnom registri USA, že dostal 5-ročnú podmienku za to, že zobral úplatok 35-tisíc dolárov za to, že falšoval výsledky štúdie. To je ten dôveryhodný expert?“ povedal novinár.

„Áno. Jeden z mnohých,“ odpovedal mu Kotlár.

Širší kontext: Vládny kabinet už obdržal správu k preverovaniu pandémie ochorenia COVID-19. Podstúpil jej ju splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár.

Avizoval, že správa má byť zaradená na riadne rokovanie vlády. Tej podľa vlastných slov odporučí napríklad zastavenie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti a odmietnutie aktualizovaných medzinárodných zdravotných predpisov a pandemickej zmluvy.

Hovoril o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o umelom pôvode COVID-19. Na svoje tvrdenia, ktoré prezentuje v správe, má podľa vlastných slov dôkazy. Novinárom na tlačovej konferencii ich však nechcel bližšie špecifikovať.

Prečítaj si aj tieto články: