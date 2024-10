Na ich webe uvádzajú, že z technických príčin neprijímajú žiadne nové objednávky.

Predajca bicyklov Kaktus Bike zastavil predaj vo všetkých obchodoch na Slovensku. Vedenie firmy zamestnancom neoznámilo dôvod prerušenia prevádzky, informuje Denník E.

Na všetkých obchodoch už niekoľko dní visia oznamy, že sú zavreté pre inventúru. Na webe uvádzajú, že stránka z technických príčin neprijíma žiadne nové objednávky.

Citát:„Všetky naše predajne sú zavreté a my od majiteľa ani nevieme, dokedy to tak ešte bude a ani prečo sa to deje,“ hovorí pracovník jednej predajne.

Širší kontext: Kaktus Bike nedávno zatvoril bratislavskú predajňu v Troch vežiach na Bajkalskej ulici a presťahoval ju do zostávajúcej na Karloveskej ulici. Vlastníkom firmy sa pred pár rokmi stal Marián Fabian, ktorý uviedol, že na otázky denníka odpovie až po dokončení inventúry.

