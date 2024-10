Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor

Situáciu má mať pod dohľadom Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Nový zákon, ktorý vstúpil do platnosti minulý rok, hovorí o tom, že v zariadeniach s tepelným príkonom do 0,3 MW nemožno spaľovať napríklad uhoľné kaly a prach, hnedé uhlie energetické či preplástky a druhotné palivá.



V zozname sú aj tuhé druhotné palivá z odpadového dreva, ktoré musia spĺňať kvalitatívne požiadavky príslušnej vyhlášky. Domácnosti môžu spaľovať biopalivá a obnoviteľné plyny.



Cieľom nového zákona je riešiť problémy so znečistením efektívnejšie. Situáciu má mať pod dohľadom Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá na podnet obce môže vykonať kontrolu bytovej jednotky. Pred vstupom do obydlia musí poverená osoba predložiť poverenie alebo preukaz. V prípade podozrenia odoberie vzorky zo spaľovacieho zariadenia.

V prípade, že inšpekcia zistí spaľovanie zakázaných palív, môže príslušnej osobe uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 5 000 eur.