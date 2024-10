VIDEO: Slafkovský utrpel počas tréningu bolestivé zranenie. Hokejistu prezradil výraz tváre

Informácie o jeho zdravotnom stave zatiaľ nie sú známe.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský utrpel na piatkovom tréningu Montrealu Canadiens zranenia. Výraz tváre mladého hráča prezradil, že v bolestiach bol už počas korčuľovania. Po chvíľke opustil ľad, informuje Sportnet.

Informácie o zdravotnom stave mladého Slováka neprezradil ani hlavný tréner Martin St. Louis, ktorý povedal len to, že Slafkovský odcestuje s tímom do New Yorku, ale nevie, či bude hrať. Ak by sa ukázalo, že zranenie bolo vážnejšie, sezóna môže byť pre 20-ročného rodáka z Košíc ohrozená.

Visiblement incommodé par une blessure à une épaule, Juraj Slafkovsky quitte l'entraînement...!😬 pic.twitter.com/9QSW9w2Oqo — RDS (@RDSca) October 18, 2024

