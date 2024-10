Citát: „Jediný odpad, ktorý tam vidím plávať, sú jeho priaznivci ... jeho démonizácia Latinoameričanov je bezohľadná a neamerická,“ povedal americký prezident.



Širší kontext: Republikánsky kandidát na prezidenta označil Bidenove vyjadrenie za „hrozné“. Trump na predvolebnom mítingu v Pensylvánii pripomenul slová svojej súperky z volieb v roku 2016 Hillary Clintonovej, ktorá povedala, že polovica Trumpových priaznivcov sú „poľutovaniahodní“. „Odpad je, myslím, horší, však?“ pýtal sa republikán.



Trump sa od vyjadrenia komika Hinchcliffa na svojom mítingu na adresu Portorika dištancoval. „Neviem, či je to veľký problém alebo nie, ale nechcem, aby niekto robil škaredé alebo hlúpe vtipy... Pravdepodobne tam nemal byť,“ uviedol v rozhovore pre stanicu Fox News.

BREAKING: President Biden calls all Trump supporters (roughly 74M people) "garbage" in newly released footage.



The development comes after days of the media telling Americans that this word is "x-rated, hateful, and abhorrent."



"The only garbage I see floating out there is his… pic.twitter.com/PiJI4cfzkB