Na internete sa šíri trend v ktorom mladí ľudia „surfujú“ po idúcom metre alebo vlaku. Obeťou trendu sa stal aj 17-ročný mladík z Česka, ktorý na následky zranení zomrel. Tento rok zomrelo, kvôli nebezpečnému TikTok trendu šesť tínedžerov, ktorí sa pokúsili pokoriť nebezpečnú výzvu, informuje CNN Prima News. Polícia v New Yorku nasadila na monitorovanie vlakov drony, ktoré by mali pomôcť so zastavením nebezpečnej výzvy.

Podobný prípad zaregistrovali tento týždeň aj v susednej Viedni. Dvaja českí mladíci vo veku 17 a 18 rokov sa v utorok rozhodli vyliezť na strechu metra a taktiež si vyskúšať „surfovanie“ na spôsob známej hry Subway Surfers.

Adrenalínová zábava však mala tragický koniec. Obaja mladíci sa vážne zranili, keď narazili do strechy na stanici Schönbrunn. 17-ročný mladík pri výzve zomrel. Mladíci si desivú jazdu sami natočili a video sa následne objavilo na sociálnych sieťach.

The dangers of subway surfing are real & its consequences potentially life-altering. With our youngest & most impressionable NYers returning to the subways since the return to school, a reminder to those who’d consider this dangerous act - think twice.



Ride Inside ~ Stay Alive pic.twitter.com/2DmQYCOJ7s