Cieľom je znížiť emisie a podporiť ekologickejšiu dopravu.

Európska únia zvažuje nový program podpory na kúpu elektromobilov, ktorý by umožnil Slovákom získať dotáciu až do výšky 7 000 eur. Tento nápad vznikol ako reakcia na klimatické ciele EÚ znížiť emisie.

Keďže myšlienka podpory zelenšej dopravy sa v EÚ neuchopila podľa predstáv, zakročiť sa rozhodlo Francúzsko. Bruselu predstavilo tzv. krízový plán, ktorého cieľom je zachrániť automobilový priemysel v Európe. Podľa portálu Ecomento chcú konkurovať Číne, ktorá je známa svojimi lacnými elektromobilmi.

Slovensko, podobne ako iné členské štáty, by mohlo z tohto programu ťažiť. Víziou je, aby bola cena elektrických áut pre motoristov čo najmenej odrádzajúcim faktorom.

Ako informuje portál Topspeed, v súčasnosti patríme medzi krajiny, ktoré stále neposkytujú žiadne dotácie na elektrické autá. Pokiaľ by sme sa vydali po vzore Francúzska, jednotlivec by dostal možnosť získať príspevok od 5- do 7-tisíc eur na kúpu elektromobilu. Má to však háčik, uvedenú sumu dostanú iba tie vozidlá, ktorých cena nepresiahne 47-tisíc eur. Auto tiež nesmie vážiť viac ako 2,4 tony a pri jeho výrobe nemôže byť použité príliš veľké množstvo emisií CO2.

Program je zatiaľ vo fáze plánovania, no cieľom je motivovať obyvateľov k prechodu na elektromobily alebo hybridné vozidlá, ktoré majú menší dopad na životné prostredie. Doterajšie plány EÚ na zníženie uhlíkových emisií do roku 2030 totiž vyžadujú výrazné zmeny v doprave a zvýšenie počtu ekologických áut na cestách.