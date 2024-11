VIDEO: Andrej Danko sa obul do Pellegriniho. Nepáči sa mu, že prezident odsúdil ruskú agresiu na Ukrajine

Dankovi sa nepáčia Pellegriniho vyhlásenia.

Predseda národniarov Andrej Danko dnes skritizoval Petra Pellegriniho za jeho vyjadrenia o hrdinstve ukrajinských vojakov.

Danko na Facebooku zverejnil zostrihané video, v ktorom tvrdí, že nemá problém komunikovať s Ficom či Šutajom Eštokom. Chcel by však, aby s nimi komunikoval aj Peter Pellegrini, pretože aj voliči SNS ho volili v prezidentských voľbách.

Podľa Danka je potrebné ísť do Ruska zohnať lacnejší plyn.

Citát:„Chcel by som, aby sa Pellegrini stretol, rozprával. Aby nerobil také veci, čo včera, že on teraz, keď je nádej na mier na Ukrajine vyhlási, že hrdinstvo na strane Ukrajiny. A odkiaľ berie ten mandát? Veď aj naši voliči ho volili. Mňa to šokovalo,“ povedal Danko vo videu.

Širší kontext: Peter Pellegrini sa prihovoril občanom z Ukrajiny k 1000 dňom vojny aj v slovenčine. Vo videu hovorí, že za statočnosť a odolnosť, ktorú Ukrajinci prejavujú na bojisku, si zaslúžia obdiv a rešpekt. Rovnako na sociálnej sieti X zverejnil vyjadrenie, v ktorom odsúdil agresiu Moskvy a ukrajinským obyvateľom zaželal mier.

