Citát:„Sme svedkami oživenia populizmu, prehlbujúcej sa nedôvery v inštitúcie, ktoré formovali minulé storočie, a oslabovania viery, že liberálne hodnoty povedú k lepšiemu životu väčšiny ľudí. Trump sa na tom jednak aktívne podieľa, a jednak z toho ťaží,“ uviedol magazín vo vyhlásení.



Širší kontext: Trumpa v máji tohto roku odsúdili za trestný čin falšovania obchodných záznamov. Stane sa tak prvým právoplatne odsúdeným prezidentom USA. Počas tohtoročnej predvolebnej kampane naňho raz spáchali atentát a jednému sa podarilo zabrániť. Do Bieleho domu sa navyše vráti posilnený, keďže republikáni budú mať väčšinu v oboch komorách Kongresu.



Medzi kandidátmi na tohtoročný titul boli aj miliardár Elon Musk, ktorý výrazne podporoval Trumpa v jeho tohtoročnej kampani, ako aj Kamala Harrisová, riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg, mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, americký herec, moderátor a autor jedného z najpopulárnejších podcastov na svete Joe Rogan, predseda Rady guvernérov Federálneho rezervného systému USA Jerome Powell, izraelský premiér Benjamin Netanjahu, Julija Navaľná, manželka zosnulého lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, a princezná z Walesu Kate Middletonová.

