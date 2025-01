Štát plánuje od platenia daní oslobodiť niektorých podnikateľov.

Podnikatelia zaplatia v marci po prvýkrát novú minimálnu daň z príjmu, informuje STVR.

Daň budú platiť právnické osoby. Výška sumy je individuálna a závisieť bude od toho, koľko peňazí podnikateľ zarobí.

Sadzbu 340 eur budú platiť tie podniky, ktoré zarobia menej ako 50-tisíc ročne. Podnikatelia, ktorí majú tržby 50 až 250-tisíc eur, zaplatia daň vo výške 960 eur.

Citát: „Teda ceny vstupov, to sú energie, elektrina, plyn, voda a tak ďalej služby, materiál. Dostane sa do situácie, že napríklad bude to mať vyrovnané, nezíska teda daňový základ. Napriek tomu bude musieť zaplatiť daňovú licenciu, i keď napríklad o rok, dva sa pozviecha. Ale to zákon nerešpektuje,“ vysvetlil prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov Vladimír Sirotka.

Širší kontext: Štát od platenia daní oslobodí napríklad chránené dielne, neziskové organizácie, živnostníkov, podniky v likvidácii či počas prvého roku podnikania. Novou daňou by štát mohol získať viac ako 102 miliónov eur ročne.

Prečítaj si aj tieto články: