Citát: „Myslíte si, že vtipkujem, keď hovorím o Fínsku, Varšave, Pobaltí, Moldavsku? Ako prvé hlavne Tallin. Všetko vrátiť ruskému impériu. A keď už sme pri tom, tak aj Aljašku,“ povedal Solovjov.

Širší kontext: Nemecký generál Wolfgang Ohl tvrdí, že Rusku nejde iba o Ukrajinu, ale chce obsadiť aj iné územia. Kremeľ vraj chce obnoviť územie Sovietskeho zväzu. Ohl tvrdí, že NATO sa na hrozby z Moskvy pripravuje. Generál si myslí, že ak sa bude vojna vyvíjať súčasným tempom, konflikt medzi Ruskom a NATO začne v roku 2029.

Prečítaj si aj tieto články:

According to propagandist Solovyov, Finland, Warsaw, the Baltics, Moldova, and even Alaska should be "returned to the Russian Empire."



They won't stop at Ukraine. The Russian imperialists are insatiable. pic.twitter.com/AkUyQcJcfN