Zelenskyj o ukončení vojny na Ukrajine: Trump nám môže pomôcť zastaviť Putina

Trump môže byť podľa Zelenského vo vojne na Ukrajine rozhodujúci.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že nepredvídateľnosť zvoleného amerického Donalda Trumpa by mohla pomôcť ukončiť vojnu s Ruskom.

V rozhovore pre ukrajinskú televíziu, ktorý zverejnili vo štvrtok, takisto vyjadril presvedčenie, že Trump by mohol byť vo vojne rozhodujúci.

Trump, ktorý sa prezidentského úradu ujme 20. januára, tvrdí, že vojnu na Ukrajine, ktorá trvá už takmer tri roky, dokáže ukončiť v priebehu jedného dňa.

Citát: „Trump môže byť rozhodujúci. Myslím si, že toto je pre nás najdôležitejšie, že on, jeho vlastnosti, také sú. Je schopný byť v tejto vojne rozhodujúci. Naozaj nám môže pomôcť zastaviť Putina,“ uviedol Zelenskyj.



Širší kontext: Podľa Zelenského ukrajinské vedenie už nadviazalo kontakty s mnohými členmi z okolia budúceho prezidenta USA. Stretnutia už podľa neho absolvoval vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, styky zase prebiehajú na úrovni ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu i ministra obrany Rustema Umerova.



V rozhovore takisto vyjadril podporu myšlienke, aby Francúzsko vyslalo na Ukrajinu mierové jednotky, ktoré by v prípade uzavretia mierovej dohody s Ruskom v budúcnosti zaručili jej plnenie. Zároveň ale zdôraznil, že by to musel byť krok smerom k vstupu Ukrajiny do NATO.



