Rusko sa vraj nezastaví pri Ukrajine. Nemecký generál predpovedal, kedy začne vojnu s NATO

Vladimir Putin chce podľa nemeckého generála obnoviť územie Sovietskeho zväzu.

Nemecký generál Wolfgang Ohl tvrdí, že Rusku nejde iba o Ukrajinu, ale chce obsadiť aj iné územia, píše TV Nova, ktorá sa odvoláva na nemecký portál N-tv.

Kremeľ vraj chce obnoviť územie Sovietskeho zväzu. Ohl tvrdí, že NATO sa na hrozby z Moskvy pripravuje.

Generál si myslí, že ak sa bude vojna vyvíjať súčasným tempom, konflikt medzi Ruskom a NATO začne v roku 2029.

Citát: „Akokoľvek drsne to znie, nejde o regionálny konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, ale o prvú kocku domina v Putinovej snahe obnoviť Rusko do pôvodnej veľkosti Sovietskeho zväzu. Musíme sa tomu pozrieť do očí,“ vyhlásil generál.

Širší kontext: Ruská štátna televízia pravidelne vysiela reláciu, v ktorej hovoria o veľkej zmene geopolitickej mapy. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev označil pobaltské štáty za ruské provincie. Generál netuší, kde Rusko zaútočí ako prvé, ale myslí si, že je schopné nahradiť personálne a materiálne škody, o ktoré prišlo na Ukrajine, a zaútočiť na ďalšie štáty.

