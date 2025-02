Slovensko čaká závan zimy, ktorý so sebou prinesie sneženie, ale aj veľmi nízke teploty.

Na Slovensko sa po dlhšej dobe opäť vráti zima, ktorá so sebou prinesie okrem sneženia aj nízke teploty. Za vpádom chladného vzduchu, ktorý nás v nadchádzajúcich hodinách čaká, môže rozpadajúci sa polárny vortex, informuje SHMÚ.

Polárny vortex je oblasť nízkeho tlaku vzduchu na severnej pologuli, ktorá ovplyvňuje cirkuláciu vzduchu. Jeho aktuálne oslabenie však umožní prenikaniu studeného arktického vzduchu zo severu a východu, čo spôsobí výrazné ochladenie.



Aj v najnižších polohách je možný výskyt celodenného mrazu. V dolinách a kotlinách by mohli teploty dokonca klesať aj pod hodnotu -20 °C.

Chladná vlna dorazí na Slovensko na Valentína s celodennými mrazmi a teplotami, najmä v oblastiach so snehovou pokrývkou. Na juhu budú teploty miernejšie, no stále výrazne nízke. Očakávajú sa aj zrážky, prevažne snehové, a to najmä na severe.

V stredu a vo štvrtok čaká naše územie oblačné až zamračené počasie a na viacerých miestach treba počítať so snehovými prehánkami alebo so slabým snežením. Viac zrážok sa na našom území očakáva práve vo štvrtok, ale zatiaľ nepôjde o žiadnu kalamitu. Napadnúť by malo od 1 do 3 cm.