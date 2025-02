Zápach prirovnávali k dymu či chemikáliám.

V trnavskom nákupnom centre City Aréna sa podľa svedkov šíril zvláštny zápach. Mnohí ľudia tvrdili, že sa im ťažko dýchalo, spôsoboval im zdravotné ťažkosti a kašľali, upozornil na to Trnavák.

Ľudia vraj cítili chemikálie, zápach opísali ako plyn či prach. Mnohí z nákupného centra odišli, pretože ich chytil záchvat kašľa.

Predavačky tvrdia, že sa to deje pravidelne. Návštevníci centra zápach opisovali ako štipľavý smrad, ktorý sa podobal na slzný plyn.

Citát: „Behom návštevy prízemia sme zacítili niečo vo vzduchu. Nebol to smrad, skôr ako keby nejaký plyn, chemikália či prach. Pýtali sme sa predavačky a vravela, že sa im to občas stáva, že sa tam nedá dýchať. V tom momente sa tam začalo dusiť asi 20 ľudí naraz. Odišli sme odtiaľ radšej, no ešte dlho po tom nás dusilo od kašľu. Nemali ste túto skúsenosť alebo neviete, čo by to mohlo byť? Volali sme aj policajtov, tak to boli preveriť, ale nevieme už ďalej, čo sa udialo,“ napísala žena na Facebooku.

K téme sme oslovili nákupné centrum City Aréna. Článok budeme aktualizovať o ich vyjadrenie.

