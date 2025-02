Napriek protiruským sankciám sa reťazcu darí.

Po troch rokoch vojny na Ukrajine a protiruských sankciách sa zdá, že ekonomické aktivity Rusov v Česku sa utlmili. To však neplatí pre ruský diskontný reťazec Mere.

Maloobchod, ktorý stavia na minimalizme, nízkych cenách, ale aj na nízkych nákladoch na prevádzku, marketing a vybavenie, v Česku expanduje. Kilo mletého morčacieho mali v ponuke za 67 Kč (2,67 eura) a 10-kilogramové balenie českého pracieho prášku stojí necelých 180 Kč (7,20 eura).

Pred pár dňami otvoril Mere v Českej republike už piaty obchod a plánuje ďalšie. Pritom o jeho majiteľoch sa toho veľa nevie a firma celkovo pôsobí netransparentne.

Ešte v roku 2021 reťazec oznámil, že v Česku chce otvoriť zhruba 50 pobočiek. To sa nestalo, od svojich zámerov však neustúpil. Zákazníkov zjavne zaujal viac než inde, keďže v roku 2023 tržby viac než zdvojnásobil z 93 miliónov Kč (viac ako 3 milióny eur) na 198 miliónov Kč (takmer 8 miliónov eur).

Citát: „Na internete je množstvo komentárov, že by sem ľudia ani nevliezli, ale my sme tu takmer nemohli zaparkovať. Ľudia to síce hania, aj tak sem budú chodiť. Každý ide po cenách," dodali zákazníci.

Širší kontext: Zatiaľ čo väčšina obchodných reťazcov sa usiluje o čo najvľúdnejšie prostredie, Mere si s kultúrou prostredia príliš veľkú hlavu nerobí. Interiér skôr pripomína nevzhľadný sklad či 90. roky vo východnom bloku. Riadi sa sloganom „Nízke ceny každý deň“. Tovar umiestnený väčšinou na paletách pochádza z Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Poľska, Srbska, Bulharska aj z Česka.



Reťazec Mere, v Rusku známy ako Svetofor, založili ruskí bratia z Krasnojarska Sergej a Andrej Šnajderovci v roku 2009. Asi o 10 rokov začali s expanziou, v pláne mali tisícky pobočiek po celej Európe. S rozmachom bol takmer definitívne koniec po tom, ako v roku 2021, teda ešte pred inváziou Ruska na Ukrajinu, zaradil Kyjev bratov na svoj sankčný zoznam.



Mere nemá v Česku, ale ani vo väčšine ďalších krajín žiadnu oficiálnu aktualizovanú webovú stránku. So zákazníkmi komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré pôsobia podobným dojmom ako predajne - zastarano a nízkonákladovo.



Okrem Česka má firma Mere predajne aj v Bielorusku, Srbsku, Rumunsku a Litve. Sľubuje ich v Maďarsku a prvý obchod otvorila aj v Bosne a Hercegovine. Reťazec chcel na Slovensko expandovať už v minulosti. Plány vraj nemali narušiť ani sankcie voči Rusku. Otvorenie prvých predajní sa však aj napriek tomu zaseklo.

Anketa: Išiel by si nakupovať do ruského reťazca? Určite, nemám voči tomu výhrady. Nie, z morálnych dôvodov to odmietam. Nie, ale mám na to iné dôvody. Určite, nemám voči tomu výhrady. 54 % Nie, z morálnych dôvodov to odmietam. 23 % Nie, ale mám na to iné dôvody. 23 %

