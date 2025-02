Súd v Piešťanoch vytýčil dátum.

Okresný súd v Piešťanoch rozhodol, že súd s Mikulášom Černákom sa uskutoční 2. apríla 2025 o 9.00 hod., informujú Noviny.sk.

Súd bude rozhodovať o jeho podmienečnom prepustení.

Širší kontext: V prípade prepustenia chce Černák podľa vlastných slov pomáhať prepusteným odsúdeným. Rád by tiež prednášal mladým ľuďom v rámci prevencie páchania trestných činov.

O prepustenie bývalého mafiánskeho bosa požiadalo občianske združenie Reštart – nový život. Zástupkyňa združenia vraví, že bývalý mafián sa zmenil. Podľa niektorých špekulácií združenie o jeho prepustenie požiadalo iba preto, že ak by išlo o iniciatívu Černáka, súd by mu nevyhovel. Doživotne odsúdený vrah Černák to však poprel.

