Neoplatí sa dlho čakať.

Záujem o kúpu nehnuteľností mierne stúpa už od vlaňajška, čo súvisí s poklesom úrokových sadzieb. Odborníci však neodporúčajú s investovaním dlho čakať, pretože na druhej strane postupne rastú ceny nehnuteľností. Uviedol to v pondelok odborný garant pre sektor úverov a kapitálového trhu Universal maklérsky dom Marek Sokol.

„Dostupnejšia možnosť získania hypotekárneho úveru zvyšuje automaticky aj záujem o kúpu nehnuteľností, avšak s týmto je spojený aj opačný efekt, a to nárast cien nehnuteľností. Práve preto nie je vždy najlepšie vyčkávať na výraznejší pokles úrokových sadzieb, pokiaľ je to, samozrejme, možné a situácia ohľadom získania úveru to dovoľuje,“ uviedol Sokol s tým, že veľkú úlohu tu zohráva aj fixácia.



Žiadatelia o úver si podľa neho nemusia fixovať úrokové sadzby na príliš dlhé obdobie. Dodal, že aktuálne je najvýhodnejšia trojročná fixácia, kde sú sadzby najvýhodnejšie a zároveň je celkom možné, že po jej uplynutí bude sadzba stále na nižšej úrovni. Pokiaľ ide o čistý refinanc, čo predstavuje prenos úveru bez navýšenia, teda s navýšením iba do piatich percent alebo maximálne 2000 eur, tak zvýšená hodnota nehnuteľnosti nemá výrazný vplyv na prenášaný úver.



„Pokiaľ by však klient mal záujem o navýšenie čerpaného úveru, tak, samozrejme, tento vývoj ceny nehnuteľností môže mať pozitívny vplyv na žiadanú výšku úveru,“ vysvetlil Sokol. Treba však aj napriek tomu brať do úvahy príjem klienta.

„Ak by totiž mal záujem o vyššie navýšenie, ako sme si uviedli v prípade čistého refinancu, bolo by potrebné dokladovať príjem, aby mala banka istotu, že bude schopný tento navýšený záväzok aj riadne splácať,“ vysvetlil Sokol.



Vývoj úrokových sadzieb podľa neho smeruje k úrovni troch percent, no s predikciou je treba byť opatrný. Závisí to totiž od niekoľkých makroekonomických vplyvov, pričom najsledovanejším je inflácia.