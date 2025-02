Nové clá majú chrániť USA, no vyvolávajú odvetné opatrenia.

Americký prezident Donald Trump sa snaží zmeniť pravidlá svetového obchodu tak, aby tento systém zodpovedal záujmom občanov Spojených štátov, vyhlásil Peter Navarro, hlavný poradca Bieleho domu pre obchod, v rozhovore pre portál The Daily Caller.



"Práve o to sa prezident Trump usiluje - zásadne reštrukturalizovať prostredie globálneho obchodu tak, aby Amerika už nebola okrádaná a naši ľudia sa mohli tešiť z prosperity a bezpečnosti. A obchodné clá sú kľúčovým nástrojom, ako sa v tomto smere pohnúť," povedal Navarro. Trump má podľa neho určitú víziu vrátiť krajinu do čias pred zavedením dane z príjmu, keď bola vláda USA financovaná prevažne z ciel. Navarro ako ďalší dôvod zavedenia ciel uviedol snahu riešiť problém s drogou fentanyl pašovanou do USA z Číny, Mexika a Kanady.



Trump 1. februára podpísal dekrét, ktorým zaviedol vyššie clá na tovar z Kanady, Číny a Mexika. Dodatočné clá vo výške 10 % na dovoz z Číny vstúpili do platnosti 4. februára, zatiaľ čo zavedenie ciel na kanadské a mexické výrobky Washington odložil o jeden mesiac z dôvodu konzultácií s vedením týchto krajín.

Čína 10. februára ako odvetné opatrenie zaviedla dodatočné clo vo výške 15 % na dovoz uhlia a skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA. Dňa 10. februára Trump nariadil uvaliť clo vo výške 25 % na všetky zahraničné dodávky ocele a hliníka do USA. Očakáva sa, že clá nadobudnú účinnosť 12. marca. Rozhodnutie sa vzťahuje na dovoz z Argentíny, Austrálie, Brazílie, zo Spojeného kráľovstva, z Európskej únie, Kanady, Japonska, Mexika a Južnej Kórey.