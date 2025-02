Najviac utrpí automobilový sektor, pričom na Slovensku môže mať výrazný dopad na bratislavský Volkswagen.

Zavedenie 25-percentných ciel na európske výrobky by výrazne zasiahlo aj Slovensko, a to najmä v automobilovom priemysle. Z ďalších európskych krajín by mohlo byť najviac ohrozené Írsko, ktorého exporty do USA tvoria až 26 % celkového vývozu. Upozornil na to analytik finančných trhov XTB Marek Nemky, informuje TASR.



„Nasledujú krajiny Fínsko, Taliansko a Nemecko, kde podiel exportov do USA predstavuje približne desať percent. Slovensko vyváža do USA približne päť percent svojho celkového exportu, čo je síce menší podiel, no vzhľadom na zameranie na automobilový priemysel by nové clá mohli mať významný sektorový vplyv. Celkový vplyv všeobecných 25-percentných ciel by podľa odhadu Bloomberg ekonómov mohol znížiť HDP Európskej únie až o 1,5 %,“ uviedol Nemky.



Do USA vyváža svoje produkty približne 600 slovenských firiem. Dominuje najmä automobilový priemysel, pričom viac ako 75 % vývozu do USA tvoria osobné vozidlá a ich súčiastky.

Najväčší vplyv by mali clá podľa analytika na Slovensku na bratislavský závod Volkswagen, ktorý do USA vyváža modely áut ako Porsche Cayenne či Audi Q7 a Q8. Severná Amerika sa podieľa na jeho tržbách až 25 %, pričom zavedenie ciel by mohlo túto časť príjmov výrazne zasiahnuť.



„Okrem automobilov Slovensko do USA vyváža aj kotly, elektrické prístroje, výrobky z kaučuku, nábytok či produkty zo železa a ocele. Naopak, hlavnými dovoznými položkami zo Spojených štátov sú nerastné palivá, vozidlá, farmaceutické výrobky a elektronika,“ spresnil.