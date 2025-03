Peskov reaguje na dohodu Ukrajiny a USA. Naznačuje, aké bude rozhodnutie Ruska

Rusko na návrh na prímerie zareaguje, keď obdrží podrobnosti od USA.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Rusko na americký návrh na 30-dňové prímerie zareaguje až po tom, čo mu Spojené štáty poskytnú podrobnosti.

Moskva podľa neho momentálne dôkladne analyzuje vyhlásenia, ktoré vyplynuli z rokovaní medzi americkými a ukrajinskými predstaviteľmi v Saudskej Arábii.

Nemenované ruské zdroje predtým podľa agentúry Reuters na americký návrh reagovali rezervovane a naznačili, že ruský prezident Vladimir Putin ho v jeho súčasnej podobe pravdepodobne neprijme.

Dohoda o ukončení vojny vraj musí zohľadniť ruské územné zisky aj doterajšie obavy Moskvy.

Predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačev zdôraznil, že prípadná dohoda musí byť za podmienok, ktoré určí Rusko, nie Spojené štáty.

Citát: „Rusko na Ukrajine postupuje, a preto to bude s Ruskom inak. Akékoľvek dohody - so všetkým pochopením pre potrebu kompromisu - by mali byť za našich podmienok, nie za amerických. A to nie je chválenkárstvo, ale pochopenie, že skutočné dohody sa stále píšu tam, na fronte. To by mali pochopiť aj vo Washingtone,“ uviedol Kosačev v príspevku na sieti Telegram.



Širší kontext: Vysokopostavený ruský predstaviteľ pre Reuters povedal, že pre Putina bude náročné súhlasiť s myšlienkou prímeria bez toho, aby sa dohodli podmienky a získali nejaké záruky. Podľa ďalšieho ruského predstaviteľa návrh na pozastavenie bojov pôsobí z pohľadu Ruska ako pasca.

Aj on tvrdí, že Putin by len ťažko zastavil vojnu bez konkrétnych záruk alebo prísľubov. Tretí zdroj zase upozornil, že celkový dojem spočíva v tom, že Spojené štáty súhlasili s obnovením vojenskej pomoci a výmeny spravodajských informácií a tento krok ozdobili návrhom na prímerie.



Svoje podmienky na ukončenie vojny na Ukrajine Putin stanovil vlani v júni. Ukrajina sa podľa nich musí vzdať ambície vstúpiť do NATO a stiahnuť vojakov zo všetkých štyroch svojich oblastí, ktoré si nárokuje Rusko, hoci ich nemá plne pod kontrolou. Podľa ruských odhadov ovládajú sily Moskvy momentálne 75 % územia ukrajinskej Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti a viac než 99 % územia Luhanskej oblasti.

