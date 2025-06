Ministerstvo školstva SR plánuje rozšíriť slovné hodnotenie pre školy, vrátane správania, podľa novely školského zákona.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR plánuje rozšíriť slovné hodnotenie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov základných škôl. Po novom by sa takto mohlo hodnotiť aj správanie žiakov.

Niektoré predmety a žiaci stredných škôl by však naďalej dostávali známky alebo kombináciu známok a slovného hodnotenia.

Táto zmena je súčasťou návrhu novely školského zákona, ktorú ministerstvo predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie.

Širší kontext: Učitelia by slovným hodnotením mali vyjadrovať vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré si žiaci osvojili, pričom by sa zameriavali aj na rozvoj ich osobnosti. Správanie by mohli hodnotiť slovne, známkou alebo kombinovane. „Slovné hodnotenie správania žiaka by vyjadrovalo sledované prejavy správania žiaka,“ uviedol rezort.

Na vysvedčení by sa pri predmete, kde nie je použitá známka ani slovné hodnotenie, už nezobrazovalo mätúce označenie „aktívne absolvoval“. Namiesto toho sa uvedie iba „absolvoval“, „neabsolvoval“ alebo „oslobodený“.

