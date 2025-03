Nemáš doma tento telefón? Má cenu nového auta, za nerozbalený dostaneš rekordnú sumu

Tento model je medzi zberateľmi svätým grálom.

Na RR aukcii je jedinečný kúsok, neotvorený, továrensky zapečatený iPhone prvej generácie v 4GB verzii. Tento model (A1203, MA501LL/A) bol uvedený na trh v roku 2007, no jeho predaj bol krátkodobý, pretože Apple ho po necelých troch mesiacoch stiahol z ponuky pre nízky dopyt. Aktuálna cena je 25 640 dolárov (23 000 eur), no do konca aukcie (21. marca) môže ešte rásť.

Zberatelia si na tomto kúsku cenia nielen jeho nedotknutý stav, ale aj unikátny dizajn balenia. Na škatuli je ikonický obrázok zariadenia so staršou verziou iOS, kde sa na displeji nachádza len 12 ikon. Až neskôr Apple pridal 13. ikonu pre iTunes, čo pomáha odlíšiť prvotné vyhotovenia od tých novších.

Zapečatené Apple produkty zaznamenali v posledných rokoch enormný rast záujmu a aukčné ceny dosahujú rekordné sumy. V júli 2023 sa podobný 4GB iPhone predal za viac ako 190 000 dolárov, pričom tento model je považovaný za „svätý grál“ medzi zberateľmi technologických artefaktov.