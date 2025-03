Ceny by mali narásť o 4 %.

Spotrebiteľské ceny na Slovensku stále rastú a podľa analytikov tento trend potrvá aj v ďalších mesiacoch. Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank uviedol, že na infláciu vplýva nielen nová transakčná daň, ale aj externé faktory ako zimné sucho, ktoré môže znížiť úrodu a produkciu v živočíšnej výrobe.

Naopak, tlak na rast cien služieb sa môže zmierniť vďaka spomaleniu rastu miezd. Napriek tomu inflácia v službách zostane na nadpriemernej úrovni. Očakáva sa, že rast cien sa v nasledujúcich mesiacoch zrýchli na viac ako 4 %.

Podľa Koršňáka by sa inflácia mala postupne spomaľovať až od leta, no aj tak sa udrží okolo 4,1 % za celý rok. Očakáva, že ceny budú rásť najmä v prvej polovici roka, pričom inflácia môže kulminovať v letných mesiacoch. Marián Kočiš zo Slovenskej sporiteľne doplnil, že zdražovanie v eurozóne podporujú konsolidačné opatrenia a vplyv novej transakčnej dane sa do cien premietne postupne.

Rast cien energií na Slovensku tlmí vládne stropovanie cien pre domácnosti, čo na jednej strane chráni spotrebiteľov, no zároveň zaťažuje štátny rozpočet. Podľa Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny vo februári medzimesačne vzrástli o 0,4 %, pričom medziročná inflácia sa zvýšila na 3,8 %. V januári bola na úrovni 3,9 %, čo naznačuje mierne spomalenie tempa rastu, no celkový vývoj stále zostáva nad úrovňou dlhodobého priemeru.