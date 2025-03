VYSVETĽUJEME: Odborník radí, ako začať šetriť. Rozprávali sme sa s mladými Slovákmi, mnohí robia rovnaké chyby

Odborník pre Refresher vysvetlil, ako začať s investovaním a čomu sa vyhnúť pri šetrení.

Viac ako polovica mladých ľudí (57 %) vie, že peniaze sa časom znehodnocujú, avšak len necelá pätina (18 %) rozumie, ako sa proti tomu chrániť. Ukazujú to výsledky prieskumu z roku 2024.

Rozprávali sme sa preto s mladými Slovákmi, ktorí nám prezradili, na čo míňajú najviac a ako sa im darí šetriť si peniaze. „Veľa chodím pešo, využívam dostupný paušál, premýšľam nad výdavkami a aj finančné hľadisko prispelo k rozhodnutiu, že v hlavnom meste nemám auto, ktoré by mi výrazne zvýšilo náklady,“ prezradila nám Radka.

Zaujímalo nás, či používajú aj investičné fondy, o ktorých sme sa rozprávali aj s odborníkom a analytikom na financie. „Kto neinvestuje, prichádza o budúce výnosy, pričom ušetrené peniaze zároveň vplyvom inflácie strácajú na hodnote,“ prezradil nám analytik.

Adriana pre Refresher povedala, že využíva Revolut, kde má rôzne investičné a sporiace účty. Myslí si však, že vo svojich 26 rokoch začala s investovaním a sporením neskoro, pretože doteraz nemala prehľad o svojich financiách.

V tomto článku ti preto prinášame rady, ako začať šetriť peniaze a ako si vyskladať vlastný finančný plán. S odborníkom sme sa rozprávali aj o tom, ako by mali začať mladí ľudia investovať a akým chybám by sa mali vyhnúť.

V tomto článku si prečítaš:

Aké chyby robia mladí ľudia pri šetrení.

Ako začať so šetrením.

Aké chyby robia mladí ľudia pri šetrení.

Ako sa darí šetriť mladým ľuďom?

V Refresheri nás zaujímalo, ako sa mladí ľudia zaujímajú o svoje financie a ako sa im darí šetriť. Prezradili nám, na čo míňajú najviac peňazí a či sa zaujímajú aj o investovanie svojich peňazí.

Tereza: Tereza už pracuje na plný pracovný úväzok a má otvorenú živnosť. Priznáva však, že jej sem-tam prispejú rodičia. S priateľom býva v Bratislave v prenájme a platí 300 eur mesačne. Jej ďalším výdavkom sú odvody do zdravotnej poisťovne, ktoré jej z platu ukrajujú ďalšiu stovku.

Mesačne sa snaží ušetriť 300 eur. Posiela si ich na sporiace účty a investičné fondy. Nemá však žiaden konkrétny cieľ, no dúfa, že sa jej podarí našetriť si toľko, aby si mohla zobrať hypotéku. Okrem výdavkov na bývanie míňa najviac na jedlo a cestovanie. Aj keď sa snaží nechodiť do reštaurácií, obedy si kupuje.

Radka: Radka je rovnako ako Tereza živnostníčka a zatiaľ platí iba zdravotné poistenie. Nájomné má lacnejšie, pretože sa rozhodla nebývať v byte, ale na ubytovni, kde platí iba 100 eur. Dôvodom je, že často cestuje do Poľska a v Bratislave nie je tak často.

Najviac peňazí míňa na jedlo. Často navštevuje reštaurácie a dopraje si aj kávu s koláčom. Výdavky odhaduje na zhruba 500 eur mesačne. Napriek výdavkom na cestovanie a nájom sa jej darí šetriť. „Nechodím do klubov a nepijem alkohol. Vzdala som sa návštev nechtového salónu. Mám šťastie, že mám fitko zdarma,“ hovorí.

Mesačne sa snaží odložiť si zhruba 400 až 500 eur. Tie má uložené na sporiacich účtoch alebo investičných fondoch. Nemá konkrétny cieľ, ktorý by si chcela našetriť, no raz by si chcela kúpiť vlastnú nehnuteľnosť a chce mať finančné zaistenie v budúcnosti.

Aneta: Aneta je stále vysokoškoláčka a pracuje na part-time a prispieva jej aj mama. S kamarátkami bývajú v spoločnom byte, a tak mesačne platí 280 eur. Okrem toho si platí aj mobilný paušál. Najviac výdavkov má na jedlo a cestovanie. Odhaduje, že mesačne minie okolo 1000 až 1300 eur.

Aktuálne sa najviac snaží ušetriť na kozmetike a oblečení. Potraviny už nakupuje iba v akcii. Hovorí, že zvyšovanie cien v obchodoch zasiahlo jej peňaženku najviac a nákupy sa jej poriadne predražili. Taktiež sa už vyhýba aj reštauráciám.

Snaží sa šetriť si, no hovorí, že nie vždy sa to dá. Keďže pracuje na polovičný úväzok, suma, ktorú sa snaží odložiť, záleží od toho, akú výplatu dostane. Mesačne sa preto táto suma pohybuje od 50 do 300 eur. Peniaze, ktoré si chce ušetriť, si vždy vyberie a odloží si ich v hotovosti. Nemá žiaden investičný účet, no uvažuje nad tým, že si ho založí.