Minister Robert Kaliňák navštívil obranné firmy v Česku.

Slovensko zvažuje nákup viacerých produktov od českých firiem pôsobiacich v obrannom priemysle, okrem iného aj lietadlá L-39 Skyfox a technológie na sledovanie cieľov od spoločnosti ERA.

Taktiež sa diskutuje o výcviku slovenských pilotov v novom simulačnom centre LOM Pardubice. Minister obrany Robert Kaliňák to potvrdil počas svojej návštevy Českej republiky, kde spolu s českou ministerkou obrany Janou Černochovou navštívil viaceré české firmy.

Rezort reaguje na vojnu na Ukrajine

Minister Kaliňák zdôraznil potrebu Slovenska rozšíriť schopnosti v oblasti „vedieť a vidieť“ s využitím technológií na sledovanie a rozpoznávanie cieľov od ERA. Podotkol, že konflikt blízko slovenských hraníc ukázal, že krajina, ktorá má viac informácií o priebehu a pohybe bojových jednotiek, má lepšie obranné možnosti: „Kto má prevahu v množstve informácií, ten má výhodu menších strát a omnoho silnejšej obrany.“

Nové výcvikové centrum LOM Pardubice je podľa ministra výhodné pre slovenských pilotov, pretože umožňuje nácvik rozličných scénarov s viacerými lietadlami naraz. „Budeme sa tešiť, keď naši piloti budú môcť prísť využiť tieto služby. Je to kúsok, rečová bariéra je nulová,“ dodal Kaliňák.

Slovensko uvažuje o nákupe desať až dvanásť takticko-cvičných lietadiel L-39 Skyfox od firmy Aero Vodochody. Minister zdôraznil, že krajina hľadá lietadlá, ktoré ponúkajú aj iné než len cvičné schopnosti, čo L-39 Skyfox dokážu poskytnúť podľa plánovaných rozvojových cieľov do roku 2035.

Česká ministerka obrany Černochová pripomenula existujúce memorandum o spolupráci medzi Českom a Slovenskom v oblasti zbrojného priemyslu, ktoré bolo motiváciou pre Kaliňákovu návštevu. Uviedla tiež, že Česko má výrazný záujem o spoluprácu v oblasti nákupu munície a že pracujú na uzavretí zmlúv v blízkej budúcnosti.

Kaliňák začal svoju cestu v spoločnosti Aero Vodochody, ktorá vyrába podzvukové lietadlá L-39 Skyfox, a pokračoval do firiem ako SVOS v Přelouči a ERA v Pardubiciach. Slovenská bezpečnostná spolupráca by mohla ťažiť z regionálnej podpory a interoperability, ak by Slovensko nakúpilo rovnaké lietadlá ako česká armáda.