Dôvodom prepúšťania je prechod z trojzmennej prevádzky na dvojzmennú.

V bratislavskom Volkswagene prídu o prácu stovky ľudí. Podľa neoficiálnych údajov má ísť o viac ako 700 zamestnancov, informujú tvnoviny.sk.

Ústredie práce pre portál potvrdilo, že nejde o hromadné prepúšťanie. O prácu prídu najmä brigádnici, teda pracovníci z agentúr dočasného zamestnania. Interným zamestnancom prepúšťanie nehrozí. Preradení budú na inú zmenu alebo im závod nájde inú funkciu vo výrobe.

Dôvodom prepúšťania je prechod z trojzmennej prevádzky na dvojzmennú. Automobilka upravuje výrobný plán na základe požiadaviek jednotlivých značiek, ku ktorému prišlo ešte pred rozhodnutím USA o zavedení ciel.

Citát: „V produkčných programoch bol už dlhšie dopredu kalkulovaný prechod z trojzmennej na dvojzmennú prevádzku. Z toho plynulo v celom dodávateľskom reťazci zredukovať počet ľudí a nebolo to komunikované zo dňa na deň,“ uviedol jeden zo zamestnancov, ktorý komentoval situáciu anonymne.

Širší kontext: Trumpove clá sa podľa premiéra Fica dotknú najmä spoločností Volkswagen a Jaguar Land Rover, pričom tieto firmy sa budú musieť pripraviť na úplne nové podmienky.

Fico povedal, že clá budú mať tri rozmery. Prvý rozmer je, že všetky členské štáty Európskej únie budú zaťažené novými clami na všetky tovary a služby, potom to bude druhá úroveň, ktorá sa dotýka rôznych štandardov, ktoré môžu do určitej miery skomplikovať vývoz produktov z Európy do Spojených štátov. Podľa premiéra bude pre Slovensko dôležitá najmä colná politika Spojených štátov, pokiaľ ide o autá, farmaceutický priemysel a polovodiče.

Prečítaj si aj tieto články: