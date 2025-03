Robert Fico tvrdí, že tieto firmy na Slovensku sa budú musieť pripraviť na iné podmienky.

Druhého apríla by mal zaviesť prezident Spojených štátov Donald Trump clá na dovoz všetkých tovarov a služieb z celého sveta.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) po mimoriadnom rokovaní vlády povedal, že clá sa najviac dotknú na Slovensku automobilového priemyslu.

Zavedenie vysokých ciel sa podľa neho dotkne hlavne spoločností Volkswagen a Jaguar Land Rover, pričom tieto firmy sa budú musieť pripraviť na úplne nové podmienky.

Citát: „V krátkom čase dôjde k stretnutiu s výrobcami týchto áut, my budeme veľmi pozorne počúvať, aké opatrenia by oni navrhli, a my ich budeme po odbornej stránke ponúkať zase Európskej komisii, aby Európska únia spoločne rokovala a reagovala,“ uzavrel Fico.



Širší kontext: Fico povedal, že clá budú mať tri rozmery. Prvý rozmer je, že všetky členské štáty Európskej únie budú zaťažené novými clami na všetky tovary a služby, potom to bude druhá úroveň, ktorá sa dotýka rôznych štandardov, ktoré môžu do určitej miery skomplikovať vývoz produktov z Európy do Spojených štátov. Podľa premiéra bude pre Slovensko dôležitá najmä colná politika Spojených štátov, pokiaľ ide o autá, farmaceutický priemysel a polovodiče.

