Robert Kiyosaki, autor bestselleru Bohatý otec, chudobný otec, prekvapil investorov svojím novým postojom. Hoci doteraz varoval pred kolapsom trhu a odporúčal investície do zlata či bitcoinu, najnovšie sa jeho pozornosť sústreďuje na inú surovinu – striebro. Ako dôvod uviedol kombináciu rastúceho dopytu po striebre, znižujúcich sa zásob a stále priaznivej ceny tohto drahého kovu, informuje portál oPeniazoch.

Kiyosaki vo svojom príspevku zdôraznil, že striebro má nielen investičnú hodnotu, ale aj široké priemyselné využitie. Používa sa napríklad v solárnych paneloch, elektromobiloch, počítačoch, elektronike, zdravotníckych zariadeniach či technológiách na úpravu vody. Práve rastúci dopyt v týchto oblastiach podľa neho kontrastuje s obmedzenými zásobami, čo môže prispieť k ďalšiemu rastu jeho ceny.

Autor poukazuje na to, že hoci je množstvo zlata a bitcoinu obmedzené, ich zásoby zostávajú stabilné. Naopak, striebro sa podľa neho spotrebúva rýchlejšie, než sa stíha ťažiť. Pripomína tiež, že jeho cena je stále výrazne nižšia než historické maximum z roku 1980, keď dosiahla 49,45 dolára za uncu. V súčasnosti sa obchoduje približne za 30 dolárov.

Q: Is SILVER more VALUABLE than gold or Bitcoin?



A: I say yes.



BECAUSE: Demand for silver is increasing for use in:



1: Solar Panels

2: Electronic Vehicles

3: Computers

4: Electronic products

5: Weapon Systems

6: Medicine

7:…