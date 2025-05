Energetická kríza a zvyšujúce sa náklady zasahujú nielen veľké podniky, ale likvidujú aj tradičné živnosti v regiónoch.

Po viac než troch desaťročiach končí prevádzku rodinná pekáreň v Ilave. Dôvodom sú podľa jej majiteľky Dagmary Felis neúnosné náklady na energie, obchodné praktiky reťazcov a zavedenie transakčnej dane.

Mesačná strata dosahuje tritisíc eur, pričom ceny energií vzrástli niekoľkonásobne, informuje STVR.

Zamestnanci zatiaľ náhradnú prácu nemajú, budúcnosť je pre nich neistá.

Citáty: „Dosť ťažké. Energie, keď vám idú štyrikrát hore, nepretaví to do predajnej ceny, nie je šanca. Už sa to nedá ďalej ťahať,“ uviedol zakladateľ pekárne v Ilave Milan Ižvolt.

„Najkonkrétnejšie by bolo stanoviť mieru zisku u obchodníkov, lebo keď vy dodávate obchodníkom s DPH za 52 centov, oni to predávajú za 1,80 až dve eurá, to nie je spravodlivé,“ dodala majiteľka pekárne v Ilave Dagmara Felis.

Širší kontext: Na výjazdovom rokovaní vlády v regióne sa ministri k problému postavili zdržanlivo. Transakčnú daň označili za dočasné opatrenie v čase konsolidácie verejných financií. Minister Tomáš Taraba pripustil diskusiu o možných úpravách, no konkrétnu pomoc malým podnikateľom zatiaľ nepredstavili.

