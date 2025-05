Medzi politickými stranami sa názory na otázku líšia.

V prípade, že by Rusko napadlo Slovensko, bojovať by išlo len 14 percent Slovákov, vyplýva z najnovšieho prieskumu 360. Podľa výsledkov by 58 percent respondentov nebojovalo, no uviedli, že krajinu by bolo treba brániť. 13 percent respondentov odpovedalo, že by sme Rusku nemali klásť odpor. Prieskum ďalej uvádza, že 15 percent respondentov na otázku nevedelo odpovedať.

Medzi politickými stranami sa názory na otázku líšia. Len 9 percent voličov Smeru by sa rozhodlo bojovať za Slovensko a 19 percent by za národ nebojovalo a vzdalo sa v prospech Ruska. V prípade Hlasu by bojovalo za vlasť 7 percent respondentov a 7 percent by sa vzdalo. 28 percent voličov strany SNS by bojovalo za Slovensko a 18 percent by sa vzdalo v prospech Ruska. V prípade Republiky by bojovalo len 9 percent voličov a 21 percent by sa vzdalo.

Voliči Progresívneho Slovenska uviedli, že 23 percent z nich by bolo ochotných bojovať. Vzdať sa v prospech agresora uviedli 2 percentá. V prípade KDH by bojovalo 12 percent voličov a 9 percent by sa vzdalo. Za Hnutie Slovensko by bojovalo 25 percent voličov a 9 percent by prenechalo krajinu Rusku. Voliči SaS uvádzajú, že 30 percent z nich by bolo ochotných brániť krajinu a 3 percentá z nich by sa vzdali.

Anketa: Bránil by si Slovensko? Určite áno. Nebojoval by som, no krajinu je potreba brániť. Slovensko by som prenechal Rusku. Neviem. Určite áno. 48 % Nebojoval by som, no krajinu je potreba brániť. 28 % Slovensko by som prenechal Rusku. 15 % Neviem. 9 %

