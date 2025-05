Premiér Fico počas osláv v Piešťanoch zdôraznil význam protifašistických hodnôt a kritizoval súčasnú vojnovú rétoriku v Európe.

Slovenské národné povstanie (SNP) nám podľa Roberta Fica dáva jasný príkaz – pri oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny nemôžeme zostať neutrálni. Premiér Fico počas osláv v Piešťanoch zdôraznil, že sme národ s jasným protifašistickým postojom. „Musíme si vážiť všetkých, ktorí sa postavili proti fašizmu, pretože to je základný pilier našej štátnosti,“ uviedol.

Fico upozornil aj na dôležitosť prejavenia úcty všetkým spojencom, ktorí bojovali proti fašizmu počas druhej svetovej vojny. „Aj preto bolo treba navštíviť Normandiu, Arlingtonský cintorín v USA či pamätník letcov britského kráľovského letectva, aby sme prejavili vďaku slovenským a českým letcom,“ povedal premiér.

Premiér pripomenul aj obete vojny, medzi nimi 60 000 vojakov Červenej armády a 10 000 rumunských vojakov, ktorí zahynuli na Slovensku. „Nepozerajme na padlých cez prizmu súčasnosti, ale tak, ako tu boli v rokoch 1941 až 1945,“ zdôraznil.

V príhovore sa Fico venoval aj aktuálnej téme vojny v Európe a plánovaným výdavkom na zbrojenie. Poznamenal, že „800 miliárd eur na zbrojenie a zastavenie prísunu energií z východu môže byť katastrofou pre slovenské hospodárstvo.“

Fico tiež zdôraznil, že Slovensko chce udržiavať suverénnu zahraničnú politiku, a preto plánuje návštevy rôznych krajín vrátane Ruska, Číny, Brazílie a Vietnamu. „Neželám si ani železnú oponu a neželám si ani žiadnu vojnu. A cez tú železnú oponu, ktorá už dnes existuje, podávame ruku všetkým tým, ktorí majú záujem s nami priateľsky a hospodársky spolupracovať,“ uviedol.

Premiér po oslavách vyrazil na cestu do Moskvy, kde odletel vládnym špeciálom. Podľa údajov webu AirNav mal vládny špeciál vzlietnuť z Bratislavy približne o 15.00 h a pokračovať cez Maďarsko, Rumunsko, ponad Čierne more, nad Gruzínskom a Dagestan do Ruskej federácie. Podľa predpokladov by mal premiér do Moskvy priletieť okolo 21.26 moskovského času (20.26 h SELČ), upozornil Denník N.