Redakcia Markízy stojí za Vinczem. V otvorenom liste píše o šikane a odstránení nepohodlného človeka

Redakcia žiada, aby vedenie organizačné zmeny stiahlo a bolo možné o nich široko debatovať.

Redakcia televízie Markíza posiela generálnemu riaditeľovi Petrovi Gažíkovi otvorený list po tom, ako riaditeľ Centra spravodajstva Michal Kratochvíl presunul Viktora Vinczeho a Zuzanu Čimovú z moderátorského postu v Televíznych novinách do nového projektu TN Live. Členovia redakcie to vnímajú ako šikanu a odstránenie nepohodlného človeka, pretože sa postavil na čelo odborov.

Vincze novú ponuku neodsúhlasil

Televízia Markíza dnes zverejnila informáciu o novom spravodajskom projekte TN LIVE. Moderátorský tím mali podľa tlačovej správy tvoriť známe tváre spolu s Viktorom Vinczem. Ten však tvrdí, že ponuku v novom projekte neprijal a o všetkom sa dozvedel dnes ráno.



„Napriek tomu, že som nič neodsúhlasil, televízia poslala do médií tlačovú správu, z ktorej vyplýva, že budem novým online moderátorom, akoby bolo všetko už dohodnuté a jasné,“ uviedol Vincze.

K téme sme požiadali TV Markíza o stanovisko. Článok budeme aktualizovať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

List redakcie, ktorá sa postavila za Vinczeho:

Redakcia Markízy Zdroj: instagram.com/gabrielakajtarova

Vážený generálny riaditeľ, chceme vyjadriť ostrý nesúhlas s organizačnými zmenami, ktoré boli dnes prezentované moderátorom a redakcii spravodajstva. Presun Viktora Vinczeho a Zuzany Čimovej z moderátorského postu v TN na pozície v TN Live sa nedá vnímať inak, ako šikana a odstránenie nepohodlného človeka - a žiaden z prezentovaných argumentov nás nepresvedčil o opaku.



Michal Kratochvil tvrdí, že mu ponúkol pozíciu ako mladému moderátorovi v projekte pre mladých. O tejto pozícii sa však s Viktorom Vinczem nikdy predtým nebavil, nikdy nebola na stole a nikto z nás nevie, že by takýto projekt naozaj existoval. Cítime za tým pomstu, zabalenú do falošnej ponuky.



Toto rozhodnutie vnímame ako snahu zbaviť sa špičkového moderátora a nášho kolegu za to, že sa postavil na čelo odborov. Pri ponúknutej pozícii a forme, akou mu bola prezentovaná, bolo od začiatku jasné, že ju nemôže prijať. Tento spôsob ho má donútiť k odchodu nielen z redakcie, ale z televízie samotnej.



Tento krok sa ale netýka iba Viktora. Bez ohľadu na meno, je politika “ si nepohodlný, pôjdeš preč “ v absolútnom rozpore s fungovaním spravodajskej redakcie, ktorá roky stojí na slobode, otvorenosti, elementárnom rešpekte a úcte k pravde. A to ako k našim divákom, tak aj dovnútra redakcie.



Preto sa neanonymne k tomuto postoju hlásime a žiadame, aby boli organizačné zmeny stiahnuté a bolo možné o nich široko debatovať. Len toto podľa nás zabráni nezvratnému rozvratu redakcie, na ktorej stojí najsledovanejšia spravodajská relácia na Slovensku.

Pod list sa podpísali:

Natália Babicová

Stanislava Benická

Diana Bilousová

Laura Biricová

Slavomíra Blažková

Jana Cerovská

Monika Grznárová

Alexandra Danilov

Jozef Demeter

Michal Hečko

Jasmina Hečková

Zuzana Javorová

Juraj Fazekaš

Zuzana Ferenčáková

Peter Filo

Ľubomír Fronko

Lukáš Füle

Andrea Igazová

Silvia Kajánková

Gabriela Kajtárová

Martina Kašiarová

Mário Kermiet

Katarína Kiššová

Danica Nejedlá

Karolína Lacová

Marián Lechan

Karol Mindák

René Medzihradský

Sindy Molokáč

Diana Myšáková

Daniel Očenáš

Kristína Oravcová

Anna Osvaldová

Martin Prôčka

Juraj Pruša

Viktor Serebryakov

Sofia Šalingová

Marek Šilhavík

Andrea Škutová

Andrea Šprochová

Veronika Tesáková

Branislav Tomaga

Martina Töröková

Tomáš Velecký

Oto Váhovský

Vladyslav Yatskovyi

Ladislav Žigo