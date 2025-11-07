Keď sa majiteľ domu rozhodol zmeniť vzhľad svojej záhrady, začal s výkopovými prácami pre nový bazén. Vtedy však ešte nevedel, že odhalí poklad.
Muž z mesta Neuville-sur-Saône pri Lyone sa pri výstavbe bazéna dostal k pokladu. V zemi namiesto kameňov narazil na plastové balíčky, ktoré ukrývali päť zlatých tehál a desiatky mincí. Spolu mali hodnotu približne 700-tisíc eur, informuje The Independent.
Prekvapený muž okamžite kontaktoval Regionálne riaditeľstvo pre kultúrne záležitosti, ktoré nález preverilo. Úrady potvrdili, že poklad nemá archeologický význam, a tak ho muž môže legálne vlastniť.
Podľa miestnych médií pochádza zlato z legálnej výroby v okolí Lyonu spred 15 až 20 rokov. Kto ho do zeme ukryl, však zostáva záhadou - pôvodný majiteľ pozemku už nežije a v dokumentoch sa o poklade nenachádza žiadna zmienka.
Záhradné práce sa tak premenili na rozprávkový deň a nový bazén bude mať jeho majiteľ zrejme kompletne zaplatený.