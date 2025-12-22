Šikana v slovenských školách je téma, ktorú rieši čoraz viac rodičov. Ešte horšie je, že mnohé deti sa nikomu nezdôveria a nevedia, ako postupovať. Rodičia preto často váhajú, či ide „len“ o konflikt, alebo už o trestný čin.
Konflikt nie je šikana. Ako ich odlíšiť?
Základný výklad prináša Smernica Ministerstva školstva SR č. 1/2025 k prevencii a riešeniu šikanovania, účinná od 1. februára 2025.
Podľa nej ide o šikanu vtedy, keď sa opakované správanie odohráva s úmyslom získať nad dieťaťom prevahu alebo ho ponižovať, a to fyzickým, psychickým alebo elektronickým nátlakom či obťažovaním.
Smernica zároveň jasne uvádza, čo šikanovanie nie je:
- jednorazový výbuch hnevu alebo agresie, ktorý vznikol z okamžitej emócie,
- incident medzi žiakmi mimo školy, ktorý nesúvisí so školským prostredím (výnimkou je kyberšikana),
- bežná nezhoda medzi učiteľom a žiakom vyplývajúca z bežného vyučovania alebo školskej výchovy.
Niektorí odborníci z oblasti kriminálnej psychológie upozorňujú, že šikana nie je len „problém detí“, ale zrkadlo spoločnosti — často odráža správanie, ktoré deti vidia doma či na internete. Preto sa neoplatí túto tému bagatelizovať.
Kedy už ide o trestný čin?
Hoci šikana nie je samostatným trestným činom, veľmi často napĺňa skutkové podstaty iných trestných činov podľa Trestného zákona.
Trestne zodpovedné sú deti od 14 rokov. U mladších žiakov sa postupuje cez výchovné opatrenia a orgány sociálnoprávnej ochrany.
Najčastejšie trestné činy pri šikane podľa Trestného zákona:
- Ublíženie na zdraví (§ 155–157)
Napríklad modriny, otras mozgu či iné zranenia, ktoré si vyžadujú ošetrenie.
- Nátlak / vydieranie (§ 189)
Vynucovanie peňazí, úloh, mobilu či iných výhod.
- Nebezpečné vyhrážanie (§ 360)
Výhrážky typu „zabijem ťa“ alebo iné, ktoré vyvolajú reálny strach.
- Nebezpečné prenasledovanie (§ 360a)
Opakované obťažovanie alebo stalking, v offline alebo online priestore.
- Poškodzovanie cudzej veci / krádež (§ 212, 245)
Ničenie osobných vecí obete alebo ich odcudzenie.
Ako riešiť situáciu šikany?
1. Triedny učiteľ/ka
- Pri prvom incidente alebo nejasnej situácii.
- Škola má povinnosť prijať účinné preventívne opatrenia. Za ich realizáciu zodpovedá riaditeľ školy, ktorý zároveň spolupracuje s rodičmi.
2. Výchovný poradca
- Ak sa správanie opakuje alebo učiteľ/ka nekoná.
- Smernica ministerstva zavádza povinnosť zriadiť odborného poradcu alebo tím, ktorý rieši šikanu v škole. Súčasťou býva triedny učiteľ, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a výchovný poradca.
- Ich úlohou je preveriť situáciu, zabezpečiť ochranu žiaka, navrhnúť postup riešenia.
3. Riaditeľ školy a polícia
- Pri dlhodobom šikanovaní, fyzickom násilí alebo ak škola nekoná.
- Riaditeľ má povinnosť spolupracovať so sociálnoprávnou ochranou detí, zabezpečiť dokazovanie, osloviť svedkov a v prípade potreby kontaktovať políciu.
Na čo má zákonný zástupca právny nárok?
Každý rodič má podľa zákona právo chrániť dieťa pred akýmkoľvek zásahom do jeho dôstojnosti, zdravia či psychickej pohody.
Ak je dieťa terčom šikany, zákonný zástupca má právo:
- žiadať okamžité zastavenie škodlivého správania,
- požadovať, aby škola prijala konkrétne opatrenia a informovala o nich,
domáhať sa ospravedlnenia,
- pri vážnych zásahoch žiadať finančné odškodnenie za nemajetkovú ujmu podľa Občianskeho zákonníka.
Ak škodu spôsobí iné dieťa, zodpovedajú za ňu jeho rodičia alebo osoba, ktorá nad ním vykonávala dohľad. A ak škola nekoná, porušuje tým zákonnú povinnosť zabezpečiť bezpečné prostredie pre žiakov.
Najväčší problém šikany je mlčanie. Ak máš podozrenie, nerieš to len doma — zapoj školu, metodika, a ak ide o závažný prípad, aj políciu. Šikana nie je „normálny konflikt“ — môže mať reálne právne aj psychické následky.