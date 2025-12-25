Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
redakcia
dnes 25. decembra 2025 o 11:12
Čas čítania 0:33

REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika

Tieto pivá sú podľa užívateľov Taste Atlas najhoršie.

Turisti si strednú Európu spájajú nielen s krásnou prírodou a historickými mestami, ale aj s kvalitným pivom. Najmä Česko sa často považuje za pivný raj, kde sa pivo čapuje na každom rohu. Stránka Taste Atlas zostavila rebríček najhorších pív zo strednej Európy, ktoré najviac sklamali návštevníkov aj miestnych. Do top 3 sa dostalo aj známe české pivo.

TasteAtlas zostavuje svoje rebríčky na základe hodnotenia používateľov. Rebríček nezahŕňa hlasovanie botov alebo lokálnych patriotov, ktorí nehodnotia objektívne a snažia sa len propagovať svoju rodnú krajinu.

Rebríček 15 najhorších pív:

  1. Roggenbier (Nemecko)
  2. Herfstbok (Holandsko)
  3. Kulmbacher Bier (Nemecko)
  4. Brněnské pivo (Česko)
  5. Maibock (Nemecko)
  6. Grisette (Belgicko)
  7. Březnický ležák (Česko)
  8. Bière brut (Belgicko)
  9. Vienna lager (Rakúsko)
  10. Dortmunder Export (Nemecko)
  11. Eisbock (Nemecko)
  12. Belgian brown ale (Belgicko)
  13. Faro (Belgicko)
  14. German Pilsner (Nemecko)
  15. Rauchbier (Nemecko)
Rebríček najhorších českých pív nájdeš tu.

Prečítaj si aj tieto články:

21. júla 2025 o 13:00 Čas čítania 1:44 REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
18. júla 2025 o 5:28 Čas čítania 3:39 Obľúbené destinácie zakazujú dáždniky, fajčenie aj selfie: Pozri sa, za čo všetko môžeš dostať na dovolenke pokutu Obľúbené destinácie zakazujú dáždniky, fajčenie aj selfie: Pozri sa, za čo všetko môžeš dostať na dovolenke pokutu
21. júla 2025 o 7:45 Čas čítania 0:25 Volkswagen naplánoval celozávodnú dovolenku. Dočasne zastaví výrobu v Bratislave aj Martine Volkswagen naplánoval celozávodnú dovolenku. Dočasne zastaví výrobu v Bratislave aj Martine
pivo
Zdroj: Unsplash/Josh Olalde
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Pivo Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 08:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
2
pred 2 dňami
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
pred 26 minútami
Súd poslal Karlosa Vémolu do väzby. Za drogovú kauzu mu hrozí až 18 rokov
Súd poslal Karlosa Vémolu do väzby. Za drogovú kauzu mu hrozí až 18 rokov
1
19. 12. 2025 15:00
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
2
pred 2 dňami
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
1
19. 12. 2025 15:00
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
1
20. 12. 2025 14:01
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
dnes o 08:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
pred 2 dňami
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
20. 12. 2025 12:50
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
20. 12. 2025 15:02
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
2
pred 2 dňami
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
20. 12. 2025 7:27
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Lifestyle news
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
pred 12 minútami
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja
dnes o 09:00
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
pred 2 dňami
2
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
pred 2 dňami
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
pred 2 dňami
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
pred 2 dňami
1
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
pred 2 dňami
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
pred 2 dňami
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
pred 2 dňami
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Súd poslal Karlosa Vémolu do väzby. Za drogovú kauzu mu hrozí až 18 rokov
pred 23 minútami
Súd poslal Karlosa Vémolu do väzby. Za drogovú kauzu mu hrozí až 18 rokov
Zápasník má zároveň zdravotné problémy a mal podstúpiť operáciu kvôli zápalu čeľuste.
Karlos Vémola má vážne zdravotné problémy. Po obvinení ho museli previezť do nemocnice
dnes o 08:43
Karlos Vémola má vážne zdravotné problémy. Po obvinení ho museli previezť do nemocnice
Karlosovi Vémolovi hrozí väzenie. Polícia po zásahu v Prahe obvinila troch mužov, vrátane známeho MMA zápasníka
včera o 07:54
Karlosovi Vémolovi hrozí väzenie. Polícia po zásahu v Prahe obvinila troch mužov, vrátane známeho MMA zápasníka
Zelenskyj sa s USA nezhodol. Majú odlišný názor na územné otázky
včera o 13:11
Zelenskyj sa s USA nezhodol. Majú odlišný názor na územné otázky
Minúty strachu v rozpálenej saune: Trojica zostala uväznená vo vyhriatej miestnosti
pred 3 dňami
Minúty strachu v rozpálenej saune: Trojica zostala uväznená vo vyhriatej miestnosti
Nočná explózia v Moskve: Pri výbuchu neďaleko miesta vraždy generála zahynuli dvaja policajti
včera o 14:57
Nočná explózia v Moskve: Pri výbuchu neďaleko miesta vraždy generála zahynuli dvaja policajti
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
24. 11. 2025 5:55
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
pred 2 dňami
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Slovenská menšina v Báčskom Petrovci protestovala počas návštevy Pellegriniho.
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
pred 3 dňami
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
21. 12. 2025 6:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
20. 12. 2025 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia