dnes 11. decembra 2025 o 19:31
Čas čítania 4:27

VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
Zdroj: Wikimedia/Clementp1986

Rok 2026 prinesie na Slovensku sériu významných legislatívnych noviniek, ktoré pocítia zamestnanci, podnikatelia či rodiny. V našom prehľade si prečítate, čo sa mení a na čo sa treba pripraviť.

Daňová amnestia: polročné okno, ako si vyrovnať dlhy

Na prvé mesiace roka 2026 pripadá pre daňových dlžníkov generálny pardon. Ak fyzická alebo právnická osoba zaplatí svoj daňový nedoplatok, ktorý existoval k 30. 9. 2025, v období od 1. 1. do 30. 6. 2026, správca dane odpustí všetky sankcie aj úroky z omeškania.


Automaticky tak k 30. 9. 2026 zaniknú pokuty súvisiace s daným nedoplatkom, podmienkou však je, aby bol dlh uhradený dobrovoľne – nie pod tlakom exekúcie.
Amnestia sa nevzťahuje na miestne dane a komunálne poplatky ani na dlhy voči Sociálnej či zdravotným poisťovniam.


Nové pravidlá odpočtu DPH pri autách

Od 1. januára 2026 si firmy a podnikatelia, ktorí používajú osobné autá sčasti aj na súkromné účely, môžu odpočítať z DPH len 50 %. To platí nielen pri kúpe alebo leasingu auta, ale aj pri pohonných látkach, servise, opravách a ďalších nákladoch súvisiacich s prevádzkou auta.

Plný 100-percentný odpočet zostáva možný iba pri vozidlách, ktoré sa využívajú výlučne na podnikanie, čo bude potrebné preukazovať dôkladnou evidenciou jázd. Typicky pôjde o autá taxi služieb, autoškoly, prenájmu či prepravy osôb.


Vyššie zdravotné odvody pre väčšinu poistencov

Od roku 2026 sa zdravotné odvody zvyšujú pre väčšinu poistencov. Zvýšenie zdravotných odvodov bude mať priamy vplyv na čisté príjmy zamestnancov. Sadzba poistného, ktoré sa strháva zo mzdy zamestnanca, stúpne zo 4 % na 5 %, pri osobách so zdravotným postihnutím z 2 % na 2,5 %. Pri minimálnej mzde 915 eur by preddavok bez tejto zmeny predstavoval 36,60 eura mesačne, po úprave sadzby to bude 45,75 eura. Mesačný rozdiel tak dosiahne 9,15 eura.

Porovnanie sadzieb 2025 / 2026

 
Platiteľ 2025 2026/27 Rozdiel
Zamestnanec (bez ZP) 4 % 5 % + 1 %
Zamestnanec (so ZP) 2 % 2,5 % + 0,5 %
SZČO (bez ZP) 15 % 16 % + 1 %
SZČO (so ZP) 7,5 % 8 % + 0,5 %
Samoplatiteľ (bez ZP) 15 % 16 % + 1 %
Samoplatiteľ (so ZP) 7,5 % 8 % + 0,5 %
Zamestnávateľ 11 % 11 % 0 %



Vyššie cestovné náhrady na pracovné cesty

Od 1. januára 2026 dochádza k zvýšeniu základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel počas pracovnej cesty. Pre osobné autá sa základná náhrada zvýši z 0,296 €/km (platné do konca roka 2025) na 0,313 €/km, a pre motorové dvoj- a trojkolesové vozidlá a štvorkolky na 0,090 €/km.

Pre nákladné vozidlá, autobusy a traktory nie je základná náhrada predpísaná, a preto ostáva predmetom dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Dôležitou novinkou je, že použitie prívesu zvyšuje od januára základnú náhradu o 15 %.

V praxi to znamená, že pri služobnej ceste 820 km (tam a späť) si zamestnanec prilepší približne o 9–10 eur viac než minulý rok.
diaľnica
Zdroj: Facebook/Národná diaľničná spoločnosť
 

Zrušené sviatky a nový režim pracovného pokoja

Rok 2026 výrazne zmení zoznam sviatkov a dní pracovného pokoja. Sviatky 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom) a 15. september (Sedembolestná Panna Mária) nebudú od roku 2026 dňami pracovného pokoja – teda pôjde o normálne pracovné dni. Natrvalo sa ruší aj voľno 17. novembra (Deň boja za slobodu a demokraciu), ktoré už v roku 2025 stráca status dňa pracovného pokoja.

Zároveň sa mení aj zákaz predaja: po novom zostáva len cez najväčšie sviatky:

· 1. január,

· Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa,

· 24. 12. po poludní až po 26. 12.


Prehľad v tabuľke:

Dátum / sviatok Sviatok Pracovný pokoj Zákaz predaja
8. máj Deň víťazstva nad fašizmom ❌ (iba 2026)
15. september Sedembolestná Panna Mária ❌ (iba 2026)
17. november Deň boja za slobodu ❌ natrvalo
1. január Deň vzniku SR ✔️ ✔️
Veľký piatok ✔️ ✔️
Veľkonočná nedeľa ✔️ ✔️
24. december Štedrý deň ✔️ od 12:00 ✔️ od 12:00
25. – 26. december Vianočné sviatky ✔️ ✔️


Veľká zmena pre SZČO: povinné sociálne poistenie „automaticky“

Od roku 2026 čaká SZČO jedna z najväčších zmien za posledné dekády. Povinné sociálne poistenie už nebude vznikať podľa toho, či živnostník v minulom roku presiahol príjmovú hranicu. Vznikne automaticky od prvého dňa šiesteho mesiaca po vzniku oprávnenia na podnikanie. Poistenie zanikne rovnako jednoducho: zrušením oprávnenia alebo čestným vyhlásením o ukončení činnosti.

Mení sa aj vymeriavací základ, z ktorého živnostníci platia poistné. SZČO s nízkymi príjmami budú platiť poistné z nového minimálneho základu 396,24 €, čo predstavuje odvody vo výške asi 131 € mesačne. Naopak, minimálny vymeriavací základ pre ostatných rastie na 914,40 €.

V praxi to znamená skorší vznik odvodovej povinnosti a vyššie minimálne odvody pre tisíce živnostníkov.

Nižšia dávka v nezamestnanosti

Od 1. januára 2026 sa menia pravidlá pre dávku v nezamestnanosti. Kým doteraz štát vyplácal stabilných 50 % počas celého obdobia, po novom začne dávka postupne klesať.

Prvé tri mesiace zostáva dávka na úrovni 50 % denného vymeriavacieho základu, ale od štvrtého mesiaca klesne na 40 %, v piatom na 30 % a v šiestom na 20 %. Pri maximálnom vymeriavacom základe tak pôjde od cca 1 553 € mesačne v prvých troch mesiacoch až po zhruba 620 € v poslednom mesiaci podporného obdobia.

Pozor: Tí, ktorí získajú nárok ešte pred začiatkom roka 2026, zostávajú v starom režime bez znižovania dávky.

Drahšia PN-ka pre zamestnávateľov

Od nového roka sa predlžuje obdobie, počas ktorého zamestnávateľ vypláca zamestnancovi náhradu príjmu počas PN. Kým doteraz firma platila prvých 10 dní, po novom preberá náklady až na 14 dní PN.

Výška náhrady zostáva rovnaká ako dnes: prvé tri dni dostane zamestnanec 25 % denného vymeriavacieho základu, od štvrtého do štrnásteho dňa 55 %. Pri maximálnom dennom vymeriavacom základe (100 €) ide o 25,05 € denne v prvých dňoch a 55,11 € od štvrtého dňa.

Po 14. dni PN nastupuje Sociálna poisťovňa a vypláca nemocenské. Ak PN vznikla ešte pred 1. januárom 2026, pokračuje sa podľa starých pravidiel.

Zmeny v zdaňovaní fyzických a právnických osôb

Od 1. januára 2026 prichádza zásadná zmena v zdanení fyzických osôb. Konsolidačné opatrenia zaviedli nové pásma progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb vo výške 30 % pri príjme nad 60-tisíc eur a 35 % pri príjme nad 75-tisíc eur.

Sadzby dane pre právnickú osobu zostávajú nezmenené, ale pribudla minimálna daň pre firmy s obratom nad 5 miliónov eur, ktoré po novom zaplatia namiesto doterajších 3 840 eur sumu 11 520 eur ročne.

Vyššia DPH = drahšie potraviny

Od 1. januára 2026 sa zvyšuje sadzba DPH pri vybraných základných potravinách z 19 % na 23 %. Zmena sa týka predovšetkým potravín so zvýšeným obsahom cukru a soli, čo ovplyvní každodenné nákupy obyčajných ľudí.

Základná sadzba DPH vo výške 23 % sa bude od tohto dátumu uplatňovať napríklad na karamel v rôznych formách, na cukrovinky neobsahujúce kakao vrátane žuvačiek, cukríkov, pastiliek, dražé, marcipánu či ovocných karameliek, ako aj na čokoládu a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao, medzi ktoré patria najmä sladené kakaové prášky, čokoládové a kakaové pasty, tyčinky, bloky alebo nátierky.

Zvýšená sadzba sa bude vzťahovať aj na perníky a podobné sladké výrobky, sladké sušienky, ochutené cereálie, solené alebo ochutené chrumky, slané koláče či zemiakové lupienky, či už smažené alebo pečené. Rovnako sa dotkne džemov, ovocných rôsolov, lekvárov, ovocných a orechových pyré a pást, ako aj zmrzliny a ďalších podobných mrazených sladkých produktov.

Ide len o výber najzásadnejších zmien, ktoré vstúpia do platnosti začiatkom roku 2026. Keďže legislatíva sa bude ďalej meniť, je dôležité zostať informovaný.

