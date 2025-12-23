Slovenská menšina v Báčskom Petrovci protestovala počas návštevy Pellegriniho.
22. decembra navštívil prezident Peter Pellegrini Báčsky Petrovec v rámci oficiálnej návštevy Srbska. Súčasťou programu boli aj stretnutia so zástupcami slovenskej menšiny, ktorá tvorí vyše 60 percent z približne 6000 obyvateľov obce. Informoval o tom denník Pravda.
Pellegrini počas návštevy zdôraznil význam dobrých bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Srbskom a potrebu ochrany práv národnostných menšín.
Počas návštevy demonštranti zo slovenskej menšiny protestovali proti srbskému prezidentovi Alexandrovi Vučičovi. Srbská polícia demonštrantov v parku obkľúčila.
Protestujúci tvrdia, že miestna vláda nedostatočne rieši ich problémy, ukázali aj odpor proti srbskému prezidentovi Vučičovi.
Historický kontext
Napätie v Báčskom Petrovci pokračuje do augusta tohto roka. Počas Slovenských národných slávností, zaútočili sympatizanti (srbskej) vládnej strany a na organizátorov výstavy, ktorá zobrazovala fotografie študentských protestov proti Vučičovi. Fotografie strhli a poškodili. Viacerí účastníci utrpeli ľahšie zranenia. Incident vyvolal širšiu diskusiu o slobode prejavu a bezpečnosti menšín v Srbsku.
Premiér Robert Fico v lete označil dianie za vnútroštátnu záležitosť Srbska: „Udalosť z Báčskeho Petrovca je čisto vnútroštátnou politickou záležitosťou suverénneho Srbska a nemá nič spoločné s postavením slovenskej národnostnej menšiny, ktorému slovenská vláda v spolupráci so srbskou vládou venuje mimoriadnu pozornosť“.
Michal Šimečka však kritizoval vládu za pasivitu a žiadal aktívnejší prístup pri ochrane práv Slovákov žijúcich v zahraničí: „Slováci a Slovenky tu čelia útokom chuligánov blízkych vláde, boja sa o bezpečnosť svojich rodín. Nikto, komu na bezpečnosti našich krajanov záleží, sa nemôže len prizerať. Robert Fico a Juraj Blanár však doteraz nepohli ani prstom“.