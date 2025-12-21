Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 21. decembra 2025 o 6:24
Čas čítania 2:06

PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
Zdroj: TASR/AP/Rick Rycroft

Detské životné poistenie prešlo za posledné roky zásadnou zmenou.

Poisťovne už nekryjú len zlomeniny. Autizmus, anorexia či ADHD? Kým ešte pred pár rokmi boli tieto diagnózy prakticky nepoistiteľné alebo automaticky vylúčené z plnenia, dnes sa objavujú v ponukách komerčných poisťovní a čiastočne aj vo verejnom systéme. Otázka však zostáva: ide o reálnu pomoc pre rodiny, alebo len o marketingový trend?

Dieťa
Zdroj: TASR - Martin Medňanský

Čísla, ktoré nemožno ignorovať

Štatistiky sú neúprosné. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií sa výskyt porúch príjmu potravy (anorexia, bulímia) na Slovensku takmer strojnásobil. Podobný nárast evidujeme aj v oblasti neurovývojových porúch, kde je dominantný autizmus.

Tieto diagnózy majú spoločné jedno: vyžadujú si špeciálnu terapiu, asistenciu a najmä prítomnosť rodiča, ktorá vedie k výpadku príjmu v rodine.

Poisťovne, pod tlakom reálnych potrieb a odborníkov, začali rozširovať zoznam tzv. kritických chorôb. Dnes už v ponuke možno nájsť poistenie pre:

  • Autizmus
  • Anorexiu a bulímiu
  • Epilepsiu, cystickú fibrózu, cukrovku
  • Zníženú sebestačnosť dieťaťa
  • Invaliditu z mladosti.

Čo to znamená pre rodičov s deťmi?

Najčastejšou chybou je zamerať sa na „viditeľné“ udalosti, ako sú krátke hospitalizácie alebo drobné úrazy. Tie majú pri vážnych diagnózach len minimálny význam.

6. augusta 2025 o 12:18 Čas čítania 1:10 Nemáte doma tlakomer? Krvný tlak sa už dá odmerať aj cez mobil Nemáte doma tlakomer? Krvný tlak sa už dá odmerať aj cez mobil

Tip pre rodičov: Pri nastavovaní detskej poistky sa sústreďte na vysoké poistné sumy pri kritických ochoreniach a trvalých následkoch. Päť dní v nemocnici je zanedbateľná položka v porovnaní s rokmi terapie a zníženým pracovným úväzkom rodiča.

Komplexný prehľad

Kým komerčné poistenie poskytuje finančný kapitál, je dôležité poznať aj benefity, ktoré ponúkajú zdravotné poisťovne. Pre rodičov detí s poruchami príjmu potravy (anorexia, bulímia) je mimoriadne dôležité vedieť, že niektoré zdravotné poisťovne idú nad rámec štandardnej zdravotnej starostlivosti.

Napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poskytuje svojim poistencom do 18 rokov so závažnými stavmi anorexie a bulímie liečbu v špecializovanom pracovisku Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave nad rámec bežného zdravotného poistenia.

Práve toto prepojenie dáva zmysel:

  • Komerčná poistka pokryje výpadok príjmu a nákladné ambulantné terapie.
  • Zdravotná poisťovňa zabezpečí prístup k špecializovanej lôžkovej starostlivosti.

Takto nastavená kombinácia predstavuje skutočne modernú ochranu pre dieťa aj celú rodinu.

Pozrime sa, ako k rozšíreniu krytia pre kritické choroby detí pristupujú popredné komerčné poisťovne:

Poisťovňa Názov produktu/Krytia Kľúčové ochorenia (Príklady) Počet krytých chorôb (Približne) Bonus/Špeciálna výhoda pre rodinu
Generali Životné poistenie La Vita pre deti Autizmus, Anorexia, Bulímia Až 57 Možnosť viacnásobného plnenia (peniaze dostanete aj pri ďalšej vážnej diagnóze).
NN Doplnkové poistenie kritických chorôb detí (KCHD) Celiakia, cukrovka, rakovina Až 55 Bonus 20 % z poistnej sumy pre rodinu pri najvážnejších (100 %) diagnózach (ako príspevok na ošetrovné).
Allianz Moja farbička / Kritické choroby dieťaťa Krytie širokého spektra diagnóz vrátane ochorení nervového systému (epilepsia, narkolepsia či skleróza multiplex). Až 70 Komplexné balíky (Silver, Gold, Platinum) pre rôzne úrovne ochrany.
Wüstenrot POISTENIE W DOBROM ŽIVOT Autizmus, celiakia, Crohnova choroba či malária 39 Poistenie detí zdarma (automaticky v rámci rozsah rodiča bez navýšenia poistného)

Cena za poistenie sa vekom zvyšuje

Dá sa poistiť dieťa, ktoré už diagnózu má? Toto je jedna z najčastejších otázok rodičov. Platí jednoduché pravidlo: čím skôr, tým lepšie. Ideálne je poistiť dieťa v prvých týždňoch života, keď je anamnéza nulová a poistné najnižšie.

Ak už dieťa diagnózu má, situácia je zložitejšia. Niektoré poisťovne zdravotný stav neskúmajú, ale následne neplnia udalosti súvisiace s existujúcou diagnózou. Iné posudzujú stav individuálne. O to dôležitejšie je čítať podmienky a pýtať sa na konkrétne scenáre.

19. decembra 2025 o 12:38 Čas čítania 0:29 Poľskí meteorológovia očakávajú Vianoce so snehom. Teploty v noci môžu klesnúť až na -8 °C Poľskí meteorológovia očakávajú Vianoce so snehom. Teploty v noci môžu klesnúť až na -8 °C
19. decembra 2025 o 5:44 Čas čítania 0:23 Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
18. decembra 2025 o 15:31 Čas čítania 0:29 Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
Deti
Zdroj: TASR - Roman Hanc
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Poistenie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 07:27
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
včera o 12:50
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
včera o 15:02
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 2 dňami
Rebríček najbezpečnejších krajín sveta sa mení. Jeden zo susedov Slovenska si pohoršil (+mapa)
Rebríček najbezpečnejších krajín sveta sa mení. Jeden zo susedov Slovenska si pohoršil (+mapa)
pred 3 dňami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
včera o 12:50
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
včera o 15:02
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
včera o 07:27
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
pred 2 dňami
Predpoveď na Vianoce 2025: Snehové vločky sa nedajú vylúčiť, ale veľká nádielka nás nečaká
Predpoveď na Vianoce 2025: Snehové vločky sa nedajú vylúčiť, ale veľká nádielka nás nečaká
pred 2 dňami
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
16. 12. 2025 6:30
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
1
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
14. 12. 2025 14:40
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
15. 12. 2025 14:19
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
včera o 12:50
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Lifestyle news
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
pred 15 minútami
VIDEO: Koniec špekulácií? Timothée Chalamet rapuje v novom videu s EsDeeKidom
včera o 12:09
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
včera o 12:00
VIDEO: Zápas Anthonyho Joshuu a Jakea Paula skončil knockoutom. Trval celých šesť kôl
včera o 10:39
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
pred 2 dňami
Netflix v roku 2026 odstráni viac než 100 filmov: Zmizne Aquaman, Prison Break aj Hriešny tanec, nepozrieš si už ani Gilmore Girls
pred 2 dňami
Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
pred 2 dňami
Melania Trump vystupuje z Trumpovho tieňa. Nový dokument ponúkne pohľad na jej návrat do role prvej dámy USA
pred 2 dňami
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov
pred hodinou
Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov
Snehové vločky nie sú vylúčené ani na západe Slovenska.
Zmena v predaji vajec sa blíži. Obchodné reťazce majú od roku 2026 rôzne plány
dnes o 08:16
Zmena v predaji vajec sa blíži. Obchodné reťazce majú od roku 2026 rôzne plány
Vysoký policajný funkcionár mal autonehodu. Na D1 jazdil so zapnutou sirénou
včera o 14:31
Vysoký policajný funkcionár mal autonehodu. Na D1 jazdil so zapnutou sirénou
Bude sa adresná energopomoc zdaňovať? Štát vysvetľuje bližšie detaily
pred 54 minútami
Bude sa adresná energopomoc zdaňovať? Štát vysvetľuje bližšie detaily
GALÉRIA: Opitý vodič pri Žiline narazil autom do steny rodinného domu
včera o 16:01
GALÉRIA: Opitý vodič pri Žiline narazil autom do steny rodinného domu
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
včera o 15:02
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Ekonomika Všetko
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
včera o 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
2
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
dnes o 06:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
Detské životné poistenie prešlo za posledné roky zásadnou zmenou.
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
včera o 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia