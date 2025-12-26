Spoločnosť požiadala súd o reštrukturalizáciu.
Rodinnú firmu OMS Lighting zo Senice založil v roku 1995 Vladimír Levársky. Podnikaniu s LED svetlami sa spočiatku veľmi darilo, no v súčasnosti spoločnosť rieši plán na záchranu. Tržby v roku 2013 dosahovali 70 miliónov eur, ale minulý rok klesli len na 2,94 milióna eur. Taktiež sa z podniku stiahol Ivan Kmotrík, ktorý do firmy vstúpil s cieľom ju stabilizovať, informuje Forbes.
Spoločnosť požiadala súd o reštrukturalizáciu, upozornil Forbes. „Napriek tomu, že scenár reštrukturalizácie nebol plánovaný, v súčasnosti to považujeme za najvhodnejšie možné riešenie,“ uviedol pre magazín člen predstavenstva OMS Daniel Levársky. OMS musí zaplatiť aspoň polovicu svojich záväzkov a plán na ozdravenie musia schváliť aj veritelia.
Z verejných zdrojov je známe, že firma má dlhy vo výške 333-tisíc eur voči Sociálnej poisťovni a viac ako 45-tisíc eur voči zdravotným poisťovniam. Celková výška dlhov spoločnosti zatiaľ nie je známa.
Pomôcť akciovej spoločnosti by mohol nový investor z Dánska, ktorý by odkúpil 30 % podielu firmy. Práve vďaka nemu má OMS momentálne asi 40 aktívnych zákazníkov a projekty v približnej hodnote pol milióna eur za mesiac. Spoločnosť síce za minulý rok prerobila takmer 1 milión eur, no v budúcnosti vďaka zmene zamerania odhaduje oveľa lepšie výsledky.
Zatiaľ stále nevieme, ako sa projekty budú realizovať počas reštrukturalizácie. Vo firme zostalo približne 100 zamestnancov, čo je len malá časť z toho, koľko ľudí v podniku zamestnávali v časoch, keď sa im darilo.