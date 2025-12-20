Kategórie
dnes 20. decembra 2025 o 11:24
Čas čítania 2:35

NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Zdroj: Publicdomain/axelle b

Exekúcia patrí medzi najnáročnejšie životné situácie, s akými sa môže bežný človek stretnúť. Blokované účty, zrážky zo mzdy, nižší príjem či strata majetku dokážu výrazne zasiahnuť do každodenného fungovania.

Väčšina ľudí sa o prebiehajúcej exekúcii dozvie až v momente, keď im príde upovedomenie o jej začatí. Práve tento okamih je kľúčový – od doručenia písomnosti sa totiž spúšťajú zákonné lehoty, počas ktorých má povinný možnosť brániť sa.

V exekučnom konaní platí prísne pravidlo: zmeškané termíny sa neodpúšťajú, preto je nevyhnutné konať bez zbytočného odkladu, no zároveň s chladnou hlavou.

Ako prvé by si mal povinný overiť, či je exekúcia vôbec oprávnená. Teda či dlh skutočne existuje, nebol už uhradený, prípadne či nie je premlčaný.

Dôležité: Návrh na zastavenie exekúcie musíte podať do 15 dní od doručenia upovedomenia.
Exekúcia
Zdroj: Publicdomain/Petr Kratochvil

1. Dohoda s veriteľom a splátkový kalendár

Najjednoduchšou a často najlacnejšou cestou je dohoda o splátkovom kalendári.

  • Ak máte stále schopnosť splácať dlh, skúste sa dohodnúť na rozložení platby na menšie mesačné splátky.
  • Veriteľ môže byť ochotný znížiť splátky alebo odpustiť časť úrokov, ak vidí, že reálne platíte a máte ochotu situáciu riešiť.
  • Výhodou je, že zastavíte ďalšie náklady a exekúcia môže byť pozastavená.

Praktický tip: vždy uzatvárajte takéto dohody písomne a uchovávajte si kópie. Exekútorovi je potrebné zaslať písomnú žiadosť o povolenie splátok, v ktorej uvediete výšku splátky a dátum úhrady.

Pozor: Nie je povinnosťou exekútora vám splátkový kalendár povoliť.

Výnimka: splátkový kalendár exekútor povolí vždy, ak ste fyzická osoba, dlh viete splatiť najviac v 10 splátkach a dlh nepresahuje 2 000 eur.

2.  Odklad exekúcie – dočasná úľava

Odklad exekúcie je riešením pre prípady, keď ste sa bez vlastnej viny dostali do mimoriadne zlej situácie.

Súvisiace témy:
Dlhy a exekúcie
Domov
Zdieľať
Diskusia