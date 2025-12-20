Exekúcia patrí medzi najnáročnejšie životné situácie, s akými sa môže bežný človek stretnúť. Blokované účty, zrážky zo mzdy, nižší príjem či strata majetku dokážu výrazne zasiahnuť do každodenného fungovania.
Väčšina ľudí sa o prebiehajúcej exekúcii dozvie až v momente, keď im príde upovedomenie o jej začatí. Práve tento okamih je kľúčový – od doručenia písomnosti sa totiž spúšťajú zákonné lehoty, počas ktorých má povinný možnosť brániť sa.
V exekučnom konaní platí prísne pravidlo: zmeškané termíny sa neodpúšťajú, preto je nevyhnutné konať bez zbytočného odkladu, no zároveň s chladnou hlavou.
Ako prvé by si mal povinný overiť, či je exekúcia vôbec oprávnená. Teda či dlh skutočne existuje, nebol už uhradený, prípadne či nie je premlčaný.
1. Dohoda s veriteľom a splátkový kalendár
Najjednoduchšou a často najlacnejšou cestou je dohoda o splátkovom kalendári.
- Ak máte stále schopnosť splácať dlh, skúste sa dohodnúť na rozložení platby na menšie mesačné splátky.
- Veriteľ môže byť ochotný znížiť splátky alebo odpustiť časť úrokov, ak vidí, že reálne platíte a máte ochotu situáciu riešiť.
- Výhodou je, že zastavíte ďalšie náklady a exekúcia môže byť pozastavená.
Praktický tip: vždy uzatvárajte takéto dohody písomne a uchovávajte si kópie. Exekútorovi je potrebné zaslať písomnú žiadosť o povolenie splátok, v ktorej uvediete výšku splátky a dátum úhrady.
Pozor: Nie je povinnosťou exekútora vám splátkový kalendár povoliť.
Výnimka: splátkový kalendár exekútor povolí vždy, ak ste fyzická osoba, dlh viete splatiť najviac v 10 splátkach a dlh nepresahuje 2 000 eur.
2. Odklad exekúcie – dočasná úľava
Odklad exekúcie je riešením pre prípady, keď ste sa bez vlastnej viny dostali do mimoriadne zlej situácie.