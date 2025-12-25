Ide o plánovanú odstávku.
Spoločnosť Volkswagen (VW) Slovakia od pondelka 22. decembra 2025 pozastaví výrobu automobilov v Bratislave a produkciu komponentov pre prevodovky a podvozky v martinskom závode. Ide o plánovanú odstávku v rámci tradičnej zimnej celozávodnej dovolenky, ktorá je spojená s oddychom tisícok zamestnancov i údržbou a naplánovanými prestavbami v súvislosti s prípravou na príchod nových projektov.
Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová. Produkcia v závodoch sa podľa nej naplno rozbehne znova v stredu 7. januára 2026.
Hovorkyňa spresnila, že v bratislavskom závode sa bude realizovať vyše 130 aktivít naprieč halami i samotným areálom, ktoré nie je možné vykonávať počas plnej prevádzky. Ide predovšetkým o inštaláciu zariadení a prestavby na výrobných linkách, údržbu robotických zariadení, automatizačnej techniky, starostlivosť o infraštruktúru, čistenie kanalizácie a vzduchotechniky, sanačné práce a ďalšie úpravy.
Voľno nebudú mať všetci
Zdôraznila, že aj počas celozávodnej odstávky zostávajú v nasadení zamestnanci niektorých oddelení z dôvodu nevyhnutných pracovných činností ako napríklad ochrana závodu, plánovanie či zásobovanie energiami, ale aj pracovníci finančného oddelenia. Spolu s pracovníkmi externých firiem bude v podniku vykonávať naplánované aktivity počas odstávky približne 750 ľudí.
VW Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako sedem miliónov vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku približne 5,8 miliardy eur. Vyrába osem modelov vozidiel štyroch koncernových značiek. V závode v Martine produkuje komponenty pre prevodovky a podvozky.