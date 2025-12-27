Kategórie
Natália Mišániová
dnes 27. decembra 2025 o 7:28
Čas čítania 0:21

Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia

Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia

Za rok 2026 plánuje štát rozoslať energopoukážky v dvoch termínoch – prvá časť v januári a druhá v júli.

Adresná energopomoc bude domácnostiam poskytovaná automaticky, bez potreby podávať žiadosť. Ľuďom, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn a spĺňajú stanovené podmienky, sa podpora premietne priamo do platieb za energie prostredníctvom ich dodávateľa, uvádza web energopomoc.sk.

V prípade domácností napojených na centrálne zásobovanie teplom bude pomoc poskytnutá formou energopoukážky. Tú dostane poštou najstarší člen domácnosti a bude ju možné vyplatiť na pobočkách Slovenskej pošty, a to v lehote 45 dní od doručenia.

Za rok 2026 plánuje štát rozoslať energopoukážky v dvoch termínoch, prvá časť v januári a druhá v júli.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/KWON JUNHO/na voľné použitie
Objavili nové dokumenty sexuálneho predátora Jeffreya Epsteina. Viac ako milión záznamov čoskoro zverejnia
