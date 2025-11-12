Robot AIdol dokáže vyjadriť viac než desať základných emócií a stovky mikroexpresií, no nevie stáť na nohách.
Na technologickom podujatí v Moskve 10. novembra sa prvý ruský humanoidný robot AIdol počas oficiálneho predstavenia zrútil na pódium.
Robot vyvinutý firmou Idol pod vedením Vladimira Vitukhina mal demonštrovať pokrok v oblasti antropomorfnej robotiky z domácich komponentov, informuje Newsweek. Po páde, pri ktorom z neho odpadli časti, personál rýchlo zakryl výhľad na robota a odniesli ho z pódia.
Podľa vývojárov bol pád spôsobený kalibračnou chybou a projekt je stále vo fáze testovania. Vitukhin vyhlásil: „Dúfam, že táto chyba sa zmení na skúsenosť.“
Napriek zámeru ukázať pokrok ruskej AI a robotiky sa video pádu rýchlo rozšírilo po sociálnych sieťach, kde používatelia spochybňovali pripravenosť sektora. Vitukhin však obhajoval projekt slovami: „Robot sa učí v reálnom čase – dobrá chyba sa mení na vedomosti, zlá na skúsenosť.“