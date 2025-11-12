Kategórie
Michaela Kedžuchová
dnes 12. novembra 2025 o 14:39
Čas čítania 0:45

VIDEO: Ruský humanoidný robot pokazil svoj debut. Priamo pred divákmi sa zrútil na zem

VIDEO: Ruský humanoidný robot pokazil svoj debut. Priamo pred divákmi sa zrútil na zem
Zdroj: X / @Anton Gerashchenko

Robot AIdol dokáže vyjadriť viac než desať základných emócií a stovky mikroexpresií, no nevie stáť na nohách.

Na technologickom podujatí v Moskve 10. novembra sa prvý ruský humanoidný robot AIdol počas oficiálneho predstavenia zrútil na pódium.

Robot vyvinutý firmou Idol pod vedením Vladimira Vitukhina mal demonštrovať pokrok v oblasti antropomorfnej robotiky z domácich komponentov, informuje Newsweek. Po páde, pri ktorom z neho odpadli časti, personál rýchlo zakryl výhľad na robota a odniesli ho z pódia. 

Podľa vývojárov bol pád spôsobený kalibračnou chybou a projekt je stále vo fáze testovania. Vitukhin vyhlásil: „Dúfam, že táto chyba sa zmení na skúsenosť.“

AIdol má 19 servomotorov, dokáže vyjadriť viac než 10 základných emócií a stovky mikroexpresií. Jeho silikónová pokožka napodobňuje ľudské výrazy, robot je poháňaný 48-voltovou batériou s výdržou do šiestich hodín a je zložený zo 77 % ruských komponentov – cieľom je dosiahnuť 93 %.

Napriek zámeru ukázať pokrok ruskej AI a robotiky sa video pádu rýchlo rozšírilo po sociálnych sieťach, kde používatelia spochybňovali pripravenosť sektora. Vitukhin však obhajoval projekt slovami: „Robot sa učí v reálnom čase – dobrá chyba sa mení na vedomosti, zlá na skúsenosť.“

