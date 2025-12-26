Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 26. decembra 2025 o 16:30
Čas čítania 1:02

Meteorológovia varujú pred mrazivým januárom: Snežiť má aj v nížinách, teploty môžu klesnúť pod –20 °C

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Meteorológovia varujú pred mrazivým januárom: Snežiť má aj v nížinách, teploty môžu klesnúť pod –20 °C
Zdroj: TASR/František Iván

Zima sa má prejaviť nielen na horách, ale aj v nižších polohách a v niektorých regiónoch môže mrznúť aj počas dňa.

Po teplom decembri, ktorý bol na mnohých miestach nadpriemerne teplý a sprevádzala ho dlhá inverzia, čaká Slovensko výrazný zlom. Meteorologické modely naznačujú, že začiatok januára prinesie podstatné ochladenie a prvý mesiac nového roka môže byť na viacerých miestach teplotne podpriemerný, informuje portál iMeteo.

Sneh sa môže objaviť aj v nižších polohách

Už v posledných decembrových dňoch sa má začať ochladzovať a počasie prinesie aj snehové zrážky. Snežiť nebude len na horách, sneh sa môže objaviť aj v nižších polohách, najmä na severe a v strede Slovenska. Postupne sa očakávajú viaceré frontálne vlny, ktoré so sebou prinesú opakované sneženie na prelome rokov aj v prvých januárových dňoch.

Do našej oblasti začne prúdiť chladný vzduch zo severu

To sa prejaví nielen na dennej teplote, ale aj na výrazne chladných nociach. Denné teploty sa budú často pohybovať pod nulou a v noci môžu pri vyjasnení klesnúť aj pod –15 až –20 °C, najmä na severe a v kotlinách.

Podľa európskeho numerického modelu ECMWF sa očakáva, že väčšina januára bude chladnejšia, než je dlhodobý priemer. Najintenzívnejšie ochladenie sa má prejaviť v prvej polovici mesiaca. Stredná Európa, vrátane Slovenska, patrí medzi oblasti, kde sa predpokladajú najväčšie teplotné odchýlky pod normálom.

Znamená to, že január môže priniesť nielen mrazy, ale aj častejší výskyt sneženia, poľadovice a zimných situácií najmä na cestách. Zároveň je pravdepodobné, že mrznúť bude nielen v noci, ale v niektorých regiónoch aj počas celých dní. Ak sa tieto predpovede naplnia, po teplom decembri zažijeme klasickú „starú dobrú“ zimu so snehom a mrazom, ktorá sa už v posledných rokoch objavuje skôr výnimočne.

26. decembra 2025 o 6:44 Čas čítania 0:23 Udrie extrémny vietor až 135 km/h. Výstrahy platia vo viacerých okresoch (+ mapa) Udrie extrémny vietor až 135 km/h. Výstrahy platia vo viacerých okresoch (+ mapa)
25. decembra 2025 o 15:00 Čas čítania 0:27 Tesco sťahuje z predaja tri druhy bryndze: Zákazníkom odporúča výrobky nekonzumovať Tesco sťahuje z predaja tri druhy bryndze: Zákazníkom odporúča výrobky nekonzumovať
26. decembra 2025 o 9:59 Čas čítania 1:02 Extrémne zdražovanie stavebných materiálov a prác v roku 2026 zabolí mnohých Slovákov. Koho sa dotknú najviac? Extrémne zdražovanie stavebných materiálov a prác v roku 2026 zabolí mnohých Slovákov. Koho sa dotknú najviac?
Zima
Zdroj: TASR/Roman Hanc
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
2
včera o 08:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
1
včera o 17:40
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
1
včera o 11:12
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
dnes o 06:44
Udrie extrémny vietor až 135 km/h. Výstrahy platia vo viacerých okresoch (+ mapa)
Udrie extrémny vietor až 135 km/h. Výstrahy platia vo viacerých okresoch (+ mapa)
3
včera o 12:27
Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná
Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná
1
včera o 17:40
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
2
včera o 08:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
1
včera o 11:12
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
3
včera o 12:27
Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná
Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná
dnes o 06:44
Udrie extrémny vietor až 135 km/h. Výstrahy platia vo viacerých okresoch (+ mapa)
Udrie extrémny vietor až 135 km/h. Výstrahy platia vo viacerých okresoch (+ mapa)
2
včera o 08:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
1
včera o 17:40
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
20. 12. 2025 12:50
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
20. 12. 2025 15:02
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Lifestyle news
VIDEO: Netflix vydal nový trailer k štvrtej sérii Bridgerton. Inšpirujú sa Popoluškou?
dnes o 13:02
Tradícia, ktorú milujeme, iným naháňa hrôzu: Náš kapor vyhral rebríček nechutných vianočných jedál
dnes o 11:40
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
včera o 13:01
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja
včera o 09:00
1
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
pred 3 dňami
2
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
pred 3 dňami
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
pred 3 dňami
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
pred 3 dňami
1
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
pred 3 dňami
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
pred 3 dňami
Slovensko Všetko
Brutálna udalosť pri Trnave: Muž zomrel násilnou smrťou v dome, polícia prípad vyšetruje
dnes o 08:42
Brutálna udalosť pri Trnave: Muž zomrel násilnou smrťou v dome, polícia prípad vyšetruje
Podozrivý je už v rukách polície a verejnosti podľa vyšetrovateľov nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Tesco sťahuje z predaja olej: Testy odhalili zvýšené množstvo škodlivých látok
dnes o 12:42
Tesco sťahuje z predaja olej: Testy odhalili zvýšené množstvo škodlivých látok
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
dnes o 14:30
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Extrémne zdražovanie stavebných materiálov a prác v roku 2026 zabolí mnohých Slovákov. Koho sa dotknú najviac?
dnes o 09:59
Extrémne zdražovanie stavebných materiálov a prác v roku 2026 zabolí mnohých Slovákov. Koho sa dotknú najviac?
Veľká zmena pre podnikateľov: Odpočet DPH z firemných áut sa od roku 2026 výrazne obmedzí
pred hodinou
Veľká zmena pre podnikateľov: Odpočet DPH z firemných áut sa od roku 2026 výrazne obmedzí
Záver roka prinesie zmenu počasia: Slovensko čaká sneženie a tuhé mrazy aj v nižších oblastiach
dnes o 13:59
Záver roka prinesie zmenu počasia: Slovensko čaká sneženie a tuhé mrazy aj v nižších oblastiach
Zahraničie Všetko
Meteorológovia varujú pred mrazivým januárom: Snežiť má aj v nížinách, teploty môžu klesnúť pod –20 °C
pred 2 hodinami
Meteorológovia varujú pred mrazivým januárom: Snežiť má aj v nížinách, teploty môžu klesnúť pod –20 °C
1
včera o 11:12
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
1
dnes o 09:18
AKTUÁLNE: Rusi pri útokoch na Odesu poškodili slovenskú loď, tvrdí Kuleba. Hlásia požiare aj výpadky prúdu
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
11. 3. 2024 11:10
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O slobodnom vreskote

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
pred 3 dňami
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Slovenská menšina v Báčskom Petrovci protestovala počas návštevy Pellegriniho.
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
21. 12. 2025 6:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
20. 12. 2025 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia