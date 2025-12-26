Zima sa má prejaviť nielen na horách, ale aj v nižších polohách a v niektorých regiónoch môže mrznúť aj počas dňa.
Po teplom decembri, ktorý bol na mnohých miestach nadpriemerne teplý a sprevádzala ho dlhá inverzia, čaká Slovensko výrazný zlom. Meteorologické modely naznačujú, že začiatok januára prinesie podstatné ochladenie a prvý mesiac nového roka môže byť na viacerých miestach teplotne podpriemerný, informuje portál iMeteo.
Sneh sa môže objaviť aj v nižších polohách
Už v posledných decembrových dňoch sa má začať ochladzovať a počasie prinesie aj snehové zrážky. Snežiť nebude len na horách, sneh sa môže objaviť aj v nižších polohách, najmä na severe a v strede Slovenska. Postupne sa očakávajú viaceré frontálne vlny, ktoré so sebou prinesú opakované sneženie na prelome rokov aj v prvých januárových dňoch.
Do našej oblasti začne prúdiť chladný vzduch zo severu
To sa prejaví nielen na dennej teplote, ale aj na výrazne chladných nociach. Denné teploty sa budú často pohybovať pod nulou a v noci môžu pri vyjasnení klesnúť aj pod –15 až –20 °C, najmä na severe a v kotlinách.
Podľa európskeho numerického modelu ECMWF sa očakáva, že väčšina januára bude chladnejšia, než je dlhodobý priemer. Najintenzívnejšie ochladenie sa má prejaviť v prvej polovici mesiaca. Stredná Európa, vrátane Slovenska, patrí medzi oblasti, kde sa predpokladajú najväčšie teplotné odchýlky pod normálom.
Znamená to, že január môže priniesť nielen mrazy, ale aj častejší výskyt sneženia, poľadovice a zimných situácií najmä na cestách. Zároveň je pravdepodobné, že mrznúť bude nielen v noci, ale v niektorých regiónoch aj počas celých dní. Ak sa tieto predpovede naplnia, po teplom decembri zažijeme klasickú „starú dobrú“ zimu so snehom a mrazom, ktorá sa už v posledných rokoch objavuje skôr výnimočne.