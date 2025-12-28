Zomrela známa francúzska herečka Brigitte Bardotová

Preslávila sa uznávaným francúzskym filmom.
Vo veku 91 rokov zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová, oznámila to v nedeľu jej nadácia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka The Guardian.
Rodáčka z Paríža definovala filmovú éru 50. a 60. rokov. Preslávila ju najmä snímka ...a Boh stvoril ženu, ktorá z nej spravila globálnu hviezdu. Napriek obrovskej popularite sa tesne pred štyridsiatkou rozhodla pre nečakaný a definitívny odchod zo sveta filmu. Zvyšok života zasvätila výhradne ochrane zvierat. Poznať ju môžeš aj z filmov Pohŕdanie, Petrolejárky, Rumový bulvár či Viva Maria!