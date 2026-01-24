Dlhuje vyše 5 miliónov eur.
Po ambicióznom vstupe na slovenský trh športových televízií skončila televízia Slovak Sport. O konkurze spoločnosti informoval portál Index.
Televízia, ktorá sa snažila vyplniť prázdne miesto na domácom športovom trhu, s právami na zápasy ako NHL či Premier League a s vlastnou sieťou troch kanálov, nedokázala byť profitabilná.
Podľa zverejnených údajov sa v konkurze prihlásilo 127 veriteľov s pohľadávkami takmer 5,4 milióna eur.
Zlom prišiel v roku 2014, keď sa televízia musela zriecť vysielacích práv k najsledovanejším ligám a postupne prišla aj o spoluprácu s hlavným operátorom.
Finančné výsledky ukazovali rast tržieb, ale aj vysoké straty. V roku 2014 dosiahla stratu až 2,3 milióna eur a tržby v tomto roku mala približne 1,5 milióna eur. Neskôr v júni 2015 firma skončila v konkurze.
Konkurz odkryl pozadie spoločnosti
Od septembra 2013 figuroval v Slovak Sport aj tzv. tichý spoločník Andrej Vondrák, ktorý si v konkurze uplatnil pohľadávky v celkovej výške 886-tisíc eur. K najväčším veriteľom patril aj Karol Billík, ktorý si nárokoval takmer 1,5 milióna eur.
Štátna inštitúcia Slovenská konsolidačná a. s. si v konkurznom zozname pohľadávok našla nárok vo výške 75-tisíc eur. Na zozname veriteľov figurovali aj mediálne a technologické spoločnosti, ktorým televízia nezaplatila za licencie a služby.