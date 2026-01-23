Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 23. januára 2026 o 13:00
Čas čítania 1:28

Andrej Danko kritizuje Fica: „Pán premiér, neťahajte nás do pekla“ (VIDEO)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Andrej Danko kritizuje Fica: „Pán premiér, neťahajte nás do pekla“ (VIDEO)
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Pre predsedu vlády nahral video.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by sa mal správať k svojim koaličným partnerom podľa predsedu SNS Andreja Danka slušnejšie. Premiér by mal podľa neho riešiť skutočné problémy ľudí a nie virtuálnych nepriateľov.

Danko zároveň spochybnil zámer vlády uzavrieť zmluvu s americkou spoločnosťou Westinghouse o stavbe nového bloku jadrovej elektrárne. Šéf národniarov to uviedol vo videu na sociálnej sieti, reagoval tak na štvrtkové (22. 1.) premiérove vyjadrenia.

„A ešte raz by som sa chcel zamyslieť nad tým a opýtať sa, či je naozaj dobré podpisovať zmluvu s Američanmi, ak sa správajú tak k Európe a Európskej únii, že pomaly si chcú zobrať časť územia Grónska,“ spýtal sa Danko vo videu.

Podľa svojich slov sa zamýšľa, či sa premiér na svojom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pýtal na osud zadržaného venezuelského prezidenta Nicolása Madura alebo na úpravu obrannej DCA zmluvy, ktorú má Slovensko so Spojenými štátmi uzavretú, a ktorú strany dnešnej koalície kritizovali, no po víťazstve vo voľbách ju neupravovali.


Spomenul aj Šefčoviča s Lajčákom

Predseda SNS zároveň vyhlásil, že ho uráža porovnávanie s Hlasom-SD, pretože členovia SNS premiéra nezradili. Premiér by sa podľa neho mal venovať reálnym problémom obyvateľov, napríklad adresnej energopomoci. „Aj o tom si sa mohol rozprávať v lietadle s ministerkou (hospodárstva Denisou) Sakovou. To sú problémy Slovenska. Nie Grónsko, nie virtuálni nepriatelia,“ uviedol.

Danko tiež opakovane vyzval na výmenu slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. „Tak ako Mira Lajčáka obhajuješ za komunikáciu s Epsteinom, zastávaš sa Lajčáka v každom svojom komentári. Tak sa ťa pýtam, prečo sa zastávaš Maroša Šefčoviča, ktorý je otcom Green Dealu,“ spytoval sa predsedu vlády Danko.

Naznačil aj to, že Fico by mal zariadiť, aby boli braní na zodpovednosť niektorí predstavitelia bývalej vlády. „Si predsedom vlády,“ odkázal mu.

Fico vo štvrtok na sociálnej sieti nahral video, v ktorom naznačil, že vláda by nemusela pripraviť v roku 2026 ďalší tradičný konsolidačný balík. „Keď do pekla, tak na veľkom bielom koni. Takže priatelia, je predvolený rok a ja mojim kolegom a priateľom v Smere-SD velím: Na bieleho koňa. Som zvedavý, či priskočia aj koaliční kolegovia z Hlasu-SD a SNS, alebo sa budú ďalej viezť na pomalom somárikovi bezpečne vedúcemu tieto strany do hlbokej opozície, možno zabudnutia,“ uviedol Fico vo videu.

23. januára 2026 o 10:29 Čas čítania 0:42 KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
20. januára 2026 o 10:19 Čas čítania 1:02 Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
15. januára 2026 o 18:45 Čas čítania 1:12 Dôchodky za materské prepočítajú automaticky. Štát peniaze bude doplácať spätne až do roku 2031 Dôchodky za materské prepočítajú automaticky. Štát peniaze bude doplácať spätne až do roku 2031

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
dnes o 10:29
KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
2
pred 3 dňami
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
dnes o 08:08
Do USA prichádza najväčšia zimná búrka za posledné roky. Zasiahne zhruba 120 miliónov ľudí
Do USA prichádza najväčšia zimná búrka za posledné roky. Zasiahne zhruba 120 miliónov ľudí
dnes o 11:11
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 3 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
pred 3 dňami
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
pred 2 dňami
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
včera o 10:34
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
16. 1. 2026 12:51
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
18. 1. 2026 12:46
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
2
pred 4 dňami
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
pred 3 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
13. 1. 2026 13:54
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
1
15. 1. 2026 19:20
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
Lifestyle news
Dokážeš si seriál pozrieť na jedno posedenie? Nová štúdia naznačuje, že môžeš trpieť osamelosťou
pred 16 minútami
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred hodinou
1
Padol prvý veľký jackpot roka. Šťastlivec si odnáša 209 miliónov dolárov
pred 2 hodinami
Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie
pred 3 hodinami
Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“
dnes o 10:52
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
dnes o 09:52
Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris
dnes o 09:00
Tvár Ruže pre nevestu zostáva rovnaká. Krištof Králik bude opäť v úlohe moderátora
dnes o 06:05
Slovensko Všetko
Súd rozhodol o Lipšicovi. Je vinný z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu
1
včera o 17:52
Súd rozhodol o Lipšicovi. Je vinný z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu
Dostal písomné pokarhanie.
Slováci zaostávajú. Priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku stúpla nad 1970 eur
pred 44 minútami
Slováci zaostávajú. Priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku stúpla nad 1970 eur
Slovensko zasiahne posledná vlna sneženia. Na východe môže napadnúť až 10 cm snehu (+mapa)
pred 3 hodinami
Slovensko zasiahne posledná vlna sneženia. Na východe môže napadnúť až 10 cm snehu (+mapa)
STVR má zaregistrované nové logá. Končí dvojbodka aj národné farby
dnes o 08:53
STVR má zaregistrované nové logá. Končí dvojbodka aj národné farby
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
dnes o 06:27
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Polícia zasahovala na západe Slovenska. V rámci akcie Kvetinár zaistili veľké množstvo marihuany
včera o 14:09
Polícia zasahovala na západe Slovenska. V rámci akcie Kvetinár zaistili veľké množstvo marihuany
Zahraničie Všetko
Po proteste v Antverpách pobodali nožom šesť ľudí. Do davu protestujúcich sa na konci zamiešali útočníci
dnes o 07:14
Po proteste v Antverpách pobodali nožom šesť ľudí. Do davu protestujúcich sa na konci zamiešali útočníci
včera o 19:02
Donald Trump údajne zvažuje vyplatiť každému obyvateľovi Grónska milión dolárov
včera o 07:13
Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
Ekonomika Všetko
Finančná správa upozorňuje Slovákov na dôležité termíny. Na niektoré máš už iba zopár dní
pred hodinou
Finančná správa upozorňuje Slovákov na dôležité termíny. Na niektoré máš už iba zopár dní
pred 3 dňami
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
pred 44 minútami
Slováci zaostávajú. Priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku stúpla nad 1970 eur
Slovensko Všetko
Andrej Danko kritizuje Fica: „Pán premiér, neťahajte nás do pekla“ (VIDEO)
pred 2 hodinami
Andrej Danko kritizuje Fica: „Pán premiér, neťahajte nás do pekla“ (VIDEO)
1
včera o 17:52
Súd rozhodol o Lipšicovi. Je vinný z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu
pred 44 minútami
Slováci zaostávajú. Priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku stúpla nad 1970 eur

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
včera o 16:45
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Pre Slovensko by takýto vývoj predstavoval zásadnú bezpečnostnú výzvu.
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
pred 3 dňami
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia