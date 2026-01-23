Najnovší volebný model potvrdil stratu väčšiny pre koalíciu.
Súčasná vládna koalícia by dnes už v parlamente nevládla. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N koalícia stráca väčšinu. Päťpercentnú hranicu by prekročilo celkovo 8 strán. Súčasná koalícia by v parlamente nezískala potrebných 76 kresiel.
Smer-SD klesol na 17,6 %. Naopak, Progresívne Slovensko si upevňuje pozíciu lídra, hlas by mu dalo 20,5 % opýtaných.
S výrazným poklesom by sa do parlamentu dostal aj Hlas-SD, ktorému aktuálne namerali 7,3 %. Pri porovnaní s ich volebným výsledkom z roku 2023 (14,7 %) stratili polovicu voličov.
Na sile naberá aj mimoparlamentná Republika, ktorá sa stáva treťou najsilnejšou stranou so ziskom 12,3 %. Top šestku najsilnejších strán dopĺňajú SaS (8,4 %), Hnutie Slovensko (8,3 %), KDH (6,8 %) a Demokrati (5,2 %).
Pred bránami Národnej rady SR by zostali SNS, Maďarská Aliancia a Sme Rodina.