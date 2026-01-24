Pre ročník 1967 je dôchodkový vek už oficiálne stanovený, a to vo veku 64 rokov a 1 mesiac.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh vyhlášky, ktorou stanovuje všeobecný dôchodkový vek pre osoby narodené v roku 1968 a zároveň zverejňuje jeho neupravenú hodnotu. Informuje o tom denník Pravda.
Vyhláška má za cieľ poskytnúť občanom včasnú informáciu o tom, kedy budú môcť odísť do dôchodku, a umožniť im lepšie plánovať svoju budúcnosť.Pre ročník 1967 je dôchodkový vek už oficiálne stanovený, títo ľudia pôjdu do dôchodku vo veku 64 rokov a 1 mesiac podľa aktuálnej vyhlášky.
Ministerstvo plánuje spustiť pripomienkové konanie k návrhu už koncom januára.
Tabuľka dôchodkového veku
|Rok narodenia
|Dôchodkový vek
|Žena s počtom vychovaných detí 1
|1960
|63 rokov
|62 rokov a 6 mesiacov
|1961
|63 rokov a 2 mesiace
|62 rokov a 8 mesiacov
|1962
|63 rokov a 4 mesiace
|62 rokov a 10 mesiacov
|1963
|63 rokov a 6 mesiacov
|63 rokov
|1964
|63 rokov a 8 mesiacov
|63 rokov a 2 mesiace
|1965
|63 rokov a 10 mesiacov
|63 rokov a 4 mesiace
|1966
|64 rokov
|63 rokov a 6 mesiacov
|1967
|64 rokov a 2 mesiace
|63 rokov a 7 mesiacov
24. januára 2026 o 9:30 Čas čítania 0:55 V niektorých častiach USA môže klesnúť teplota na -45°C. Trump reaguje útokom na klimatológov
24. januára 2026 o 10:57 Čas čítania 0:48 Veľká športová televízia skrachovala. Mali licenciu na Premier League či NHL